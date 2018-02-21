"Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin girişimcilere verdiği destekler konuşuluyor"

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türkiye'de "ilk" Endüstri 4.0 odaklı eğitim veren Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin (Tink) kurucusu Zeynep Dereli, "Günümüzde artık Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin girişimcilere verdiği destekler, devletin girişimcilere bilabedel destekleri, hibeler konuşuluyor, örnek gösteriliyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilerimize çok ciddi hibeler veriyor. Eğitimler, nakdi, gayrinakdi yardımlar veriliyor." dedi.

Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk eğitim sisteminin en sık güncellenen eğitim sistemlerinden biri olduğunu belirterek, pek çok ülkenin eğitim alanında gerekli değişimlere kayıtsız kalabildiğini söyledi.

Şu anda eğitimde dünyanın ortak sorununun "ülkelerin eğitim sistemlerini dijital devrime nasıl ayak uyduracağı" olduğunu aktaran Dereli, şöyle devam etti:

"Nasıl insan yetiştirilir konusu biraz da deneme-yanılma yöntemiyle ilerliyor. Baktığımızda, 2 yıl evvel 'Mars'a seyahate gideceğiz' denilseydi dalga geçiyor sanarlardı. Şu an bunun mümkün olduğunu gözlemledik. Belki de 2 yıl sonra çok daha farklı şeyler göreceğiz. Dolayısıyla eğitimin çok hızlı değişen dünyaya ayak uydurması lazım. Şimdi okuttuğunuz öğrenciler bundan 20-30 yıl sonra iş yapabiliyor olmalı. O yüzden daha iyi eğitim nasıl olabilir konusunu hep beraber sürekli sorgulamamız gerekir. Hep birlikte farklı farklı pilotlarla denemelerini yapmalıyız ve bunu da kendi örf ve adetimize uygun şekilde yapmamız gerekiyor."





- "Akıl hocası olarak görev yapacak yetkin öğretmenler önem kazanacak"





Zeynep Dereli, teknoloji kullanılarak geliştirilen yeni nesil eğitimler ve teknolojinin önemine işaret ederek, kişiselleştirilmiş öğrenme ve yapay zeka kullanan online eğitim modellerinin öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında ve yöntemlerinde öğrenmelerine imkan sağladığını kaydetti.

Dereli, "Artık her şey ortalama öğrenciye göre ayarlanmıyor, kişiselleştiriliyor. Mevcut sınıf düzeni ve öğrenme sistemi, öğrencileri aynı araç içinde aynı noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Oysa çok yakın gelecekte öğrenciler, ihtiyaç duydukları öğrenme araçları, programları ve teknikleri ile kendi öğrenme süreçlerini değiştirebilecekler. Ters yüz edilmiş sınıf, eğitimdeki değişimin çok önemli bir yapı taşı. Bununla birlikte akıl hocası olarak görev yapacak proje bazlı eğitim konusunda yetkin öğretmenler de çok önem kazanacak." ifadelerini kullandı.





- "Önemli olan Türkiye'ye ait bir diploma sistemi oluşturmak"







Teknoloji ve İnsan Kolejleri kurucusu Zeynep Dereli, Türkiye'de milli eğitime ayrılan bütçenin her yıl artmasının bu alana verilen önemi gösterdiğini vurgulayarak, okul öncesi eğitime destek verildiğini ancak bunun henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.



Türkiye'nin dünya eğitim pastasından çok küçük bir dilim aldığını, lisans eğitimi ve sertifikasyonda Türkiye'nin hızlıca reformlara yönelmesi gerektiğini belirten Dereli, dünya genelinde kabul görmüş büyük sınav ve diploma sistemleri bulunduğunu bildirdi.

Dereli, "Neden Türkiye'ye ait bir sertifikasyon sistemi, sınav sistemi, dünyada kabul edilen ve genel geçer bir sistem olmasın? Bu noktaya ulaştığımız zaman Türkiye'ye yurt dışından inanılmaz öğrenci gelir, kaliteli öğrenci gelir. Sadece bölgeden değil, dünyanın her yerinden... ABD üniversiteleri, beyin avcılığı yapıyor. Biz de bunu ülkemizde yapabiliriz. Türkiye Maarif Vakfı da bu yönde çalışıyor. Onları da takdirle takip ediyorum ama önemli olan Türkiye'ye ait bir sistem oluşturmak, bir sertifikasyon, bir diploma sistemi oluşturup bunu da dünyaya duyurmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitime odaklanması gerektiğine işaret eden Dereli, "Evlatlarımızı el birliğiyle geleceğe hazırlamamız lazım. Bu toplumsal bir seferberlik gerektiriyor. Toplum olarak net bir karar alıp bunu hep birlikte uygulamaya koymalıyız. O zaman muasır medeniyet seviyesine daha hızlı ulaşırız." dedi.







- "Silikon Vadisi'ndekiler 'Dünyanın hiçbir yerinde girişimciler bu kadar desteklenmiyor' diyor"







Zeynep Dereli, Türkiye'yi hep birlikte ileri taşımanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Dijital devrim çağı treni önümüzden geçerken bizim bir vagonda yerimizi almamız çok önemli. Yoksa izleyici konumunda kalacak ve yine başkalarının teknolojilerine adapte olmakla sınırlı kalacağız." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğini belirten Dereli, Çin ve Hindistan'ın kalkınmada öne geçtiğini, Türkiye'nin de, insanını dijital devrime uyumlu yetiştirmesi halinde kıta Avrupası ülkelerini yeni nesil üretim ve kalkınmada rahatlıkla geçeceğini söyledi.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2019-2023 için hazırladığı 11. Kalkınma Planı çalışma grubunun Girişimcilik Komisyonu'nda yer alarak çeşitli çalışmalar yaptığını dile getiren Dereli, girişimcilik konusunu derinlemesine incelediklerini anlattı. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine verilen desteklerde dünya liderleri arasında yer aldığını bildiren Dereli, şunları kaydetti:

"Günümüzde artık Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin girişimcilere verdiği destekler, devletin girişimcilere bilabedel destekleri, hibeler konuşuluyor, örnek gösteriliyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilerimize çok ciddi hibeler veriyor. Eğitimler, nakdi, gayrinakdi yardımlar veriliyor. Silikon Vadisi'ndeki girişimciler, 'Dünyanın hiçbir yerinde girişimciler bu kadar desteklenmiyor' diyorlar. Kamu bütçesinden girişimciliğe ayrılan rakam oransal olarak ele alındığında Türkiye, dünyanın en büyüklerinden biri. Girişimcilik konusu daha yeni netleşiyor. Köşede bir dükkan açmak girişimcilik mi? Katma değer yaratan girişimleri ön plana çıkarmamız lazım. Girişimciliğe harcanan efor harika ama burada harcanan vakti ve parayı doğru şeye harcamak hayati önemde."



