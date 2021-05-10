Şimdi Danimarka’ya gitme zamanı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile ortaklaşa yaptığı Ticari Diplomasi Yolculuğu yine gündemi tam göbeğinden yakaladı. Son dönemde aşı konusunda aldığı kararlarla yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Danimarka Ticari Diplomasi Yolculuğu ile ulaşılacak ülke oldu. Bir başka ifade ile DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce 11 Mayıs Salı günü saat 11.00'deki Ticari Diplomasi Yolculuğu’nun konuğu olacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) EGD ile birlikte düzenlediği toplantılarda 146 İş Konseyi’nin ticari diplomasi alanındaki etkinliklerini aktarıyor.

Toplantılara her hafta Salı günü saat 11.00’de bir İş Konseyi Başkanı katılarak o ülke hakkında bilgiler veriyor.

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, ülkelerde yaşanan ticari gelişmeleri, yeni pazarları, fırsatları, tehditleri, yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarında masaya yatırılıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirilmesine katkı sağlayacak toplantıda, EGD Üyesi ve Sözcü Gazetesi Muhabiri Sayime Başçı’nın moderatörlüğünde, DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Emrah İnce konuk olacak. 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek önlene toplantıda Danimarka ile ilgili güncel bilgiler ele alınacak.

EGD tarafından yapılan açıklamada online toplantıya aşağıdaki linkten erişileceği duyuruldu:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84408287196?pwd=bjBaMFdabVQvZEVaeWZxcEZXektkQT09

Meeting ID: 844 0828 7196 - Passcode: 130058