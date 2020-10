Şimdi de kargocuların yolunu tarif etti

Pandemi kargo sektörünü büyütürken, kargocular da müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için Başarsoft’u tercih etti. Her 10 kargodan 9’unun, her 5 pizzadan 4’ünün yerine ulaşması için Başarsoft’un dijital haritaları kullanıldı

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanları evlerine hapseden Covid-19, birçok sektörü olumsuz yönde etkilerken, kargo sektörünün beklentilerin üzerinde büyümesine neden oldu. İnsanların evlerinden çıkamaması, internetle yapılan alışverişi ve e-ticareti artırınca kargo sektörü bu süreçte iş gücüne de olumlu etki yaptı. Birçok kargo firması yeni eleman alarak artan talebe cevap verirken, adres konusunda yaşanan sıkıntıları da minimize etmek için Türkiye’nin dijital haritacısı olarak bilinen Başarsoft’la çalışmayı tercih etti.

Geçmişte ortalama 100 kargodan 10’u, adreslerin tam girilmemesi, güncel olmaması ve benzeri nedenlerle kargo firmalarının yanlış şubelerine gönderilirken, Başarsoft’un sunduğu çözümlere geçen kargo şirketleri bu oranı yüzde 2’lere çekebildi. Şöyle ki; Türkiye’de her gün yaklaşık 2,5 milyon kargo taşınırken 250 bin adet kargo, kargo firmasının yanlış şubesine gidiyordu. Başarsoft’un devreye girmesiyle bu rakam 50 binlere kadar geriledi. Adreslerin ayrıntılı olarak yazılmasıyla birlikte bu rakamın 25 bin adetin altına düşmesi bekleniyor.

Her gün 2 milyon 250 bin kargoda Başarsoft imzası

İşte bu dönemde, harita ve adres çözümleme konusunda sunduğu çözümleri gören kargo firmaları, müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek için Başarsoft’u tercih etti. Bugün Türkiye’de gönderilen her 10 kargodan 9’u ve her 5 pizzadan 4’ü Başarsoft’un sunduğu dijital haritalar ile müşterilerin evlerine ulaşıyor. Yani Başarsoft her gün 2 milyon 250 bin kargonun doğru adrese ulaşmasına aracılık ediyor.

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “Kargo firmalarımız adreslerin eksik yazılmasından dolayı, adrese teslim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle e-ticaret firmaları ve internetten satış yapan markalar, sipariş veren müşterilerine ilçe ve telefonu zorunlu kılarken detaylı adres kısmını zorunlu hale getirmediği için bazı siparişler sadece ilçeden ibaret kalıyor veya birçok eksikler, hatalar içeriyor. Bu nedenle kargolar gitmesi gereken şubeye değil, o ilçedeki başka bir şubeye gidiyor. Hata fark edildikten sonra kargolar aktarma merkezlerine geri gelip oradan tekrar doğru şubeye sevk ediliyor. Bu da zaman kaybı ve hizmette aksamalara neden oluyor. Ve kargo firmalarımız bu yanlışlıktan dolayı zorluklar yaşıyor. Bizim yazılımlarımız sayesinde eksik bilgilerinin birçoğu tamamlandı. Ancak hala eksik kalan kısımlar olabiliyor. Adreslerin tam olarak yazılmasıyla birlikte, bu sorunu kökten çözeceğiz” dedi.

Kargoculara saat aralığı ile randevulu teslim yapabilecekleri altyapıyı da sunmaya başladıklarını da belirten Küçükpehlivan, e-ticaret sitelerine özel, hızlı ve doğru adres girmeye yarayan çözümleri de geliştirip sektörün hizmetine sunduklarını, kullanımın hızlıca artacağını öngördüklerini kaydetti. Küçükpehlivan ayrıca, kargo sektörüne girmek için birçok yeni oyuncunun hazırlandığını da sözlerine ekledi.