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Şimdi de kırmızı erik: Rusya 23 tonu geri gönderdi

Rusya, kırmızı renkli meyvelerde ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği nedeniyle 23 ton kırmızı eriği sınırdan geri çevirdi.

Şimdi de kırmızı erik: Rusya 23 tonu geri gönderdi
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Rusya daha önce de Türkiye’den giden domates, mandalina, elma ve çilekleri geri göndermişti.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ‘’Novorossiysk limanında Türkiye menşeli 23,4 ton kırmızı eriğe Akdeniz meyve sineği larvaları içerdikleri gerekçesiyle el konuldu ve erikler geri gönderildi” dedi.

‘Hala önlem alınmıyor’

Ciddi bir zarar oluşmasına rağmen henüz önlem alınmadığını kaydeden Gürer, gelecek yıllarda meyvede daha ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda uyardı.

CHP’li vekil, "Akdeniz’de narenciyeye büyük zarar veren Akdeniz sineği başka bölgelerede de diğer ürünlere ciddi zarar veriyor” dedi.

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Kırmızı ErikRusyaRusya Türkiye
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