Şimdi Düzce zamanı

Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin (EGD) Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor etkinliğinin bu haftaki konuğu Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin olacak. Son dönemde önemli yatırımlara imza atan Düzce ekonomisi konusunda bilgi verecek olan Başkan Şahin ekonomi gazetecilerini de sorularını yanıtlayacak.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor. Türkiye Ekonomi Konuşuyor etkinliği de bu çerçevede yapılıyor. Bugüne kadar çok sayıda oda ve borsa başkanı bu etkinlikle kamuoyuna bilgi verme fırsatı yakaladı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlik 20 MartCumartesi saat 21.00'de başlayacak.

Toplantı koordinatörü Şener Meral aşağıdaki linkten etkinliğini izlenebileceğini duyurdu:

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https://us02web.zoom.us/j/81370114024?pwd=K0Zjc0lQOFgyNzgyVk0xVlhJQ2xOZz09

Meeting ID: 813 7011 4024 - Passcode: 634096