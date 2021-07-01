Şimdi ekonomiyi ekolojiye dönüştürme zamanı

Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Bu yıl 13’üncüsü yapılan ödül töreni hibrit olarak gerçekleşti. Ödül alanlar ve verenler fiziki olarak buluşurken, ekonomi dünyasının çok önemli isimleri ve ekonomi gazetecileri toplantıyı online olarak izledi.

Şehir ekonomilerinin anlatılmasında basının önemine değinen Şahin, "Artık sosyal ve kültürel belediyecilik, şehir ekonomileri çok önemlidir. Şehrinizi ekonomiden ekolojiye geçirebiliyorsanız, şehrinizi dirençli, güvenli, sağlıklı kılabiliyorsanız şehrinizi yeni dünyaya hazırlamışsınız demektir." diye konuştu.

Şahin, Gaziantep ekonomisi için yaptıkları faaliyetleri anlatarak, sanayide yüksek teknolojiye ve yeşil sanayiye geçme konusundaki projelerinden ve isteklerinden bahsetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin sözlerine kentindeki pozitif gelişmeleri aktararak başladı ve şöyle dedi:

“Şehirlerin anasındayız. Ülkemizin ticaretinin kalbindeyiz. Biz de bölgemizin ticaretinin sanayisinin enerjisini size getirdik. Şehrimizin adına tüm ekonomi gazetecilerini, ödül alanları kutluyorum.”

Şahin, küresel bir sorunla ulusal bir mücadele verildiğini hatırlatarak “Pandemiden sonra da yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyanın anahtar kodlarını ekonomi gazetecileri çok daha iyi biliyor. Çünkü gazetecilik çok kıymetli, bilgiye ulaşmak çok önemli. Benim 20 yıllık Ankara tecrübemle gördüğüm en önemlisi ekonomi gazeteciliği. Çünkü herkes ekonomi gazetecisi olamaz. Bunun için beceri, bilgi çok önemli eğitim çok önemli tecrübe çok önemli. Bugün ülkemiz 20 yıl boyunca üst üste büyümeyi sağladıysa bu sizlerin sayesinde oldu. Sizlerin ufkunuz vizyonunuz sayesinde oldu ve bugün bu ödül töreninde marifet iltifata tabi pandemide gerçekten içimize kapandık ve birbirimizi özledik. Güzel yapılan işlere eline sağlık emeğine sağlık iyiki varsın deme zamanı” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Yaklaşık 3 hafta önde OECD ülkeler içerisinde Türkiye’den ilk defa Gaziantep davet edildi. Bu bir tesadüf değildi. Toplamda 8 tane başlık var ve içerisinde ekonomiyi ekolojiye nasıl çevireceksiniz nasıl kapsayıcı olacaksınız, insana ve çevreye duyarlı şehirciliği nasıl inşa edeceksiniz. Bunların hepsini iyi raporladığımız için ve bunu çok iyi anlattığımız için Paris Belediye başkanlığına davet edildik. Oraya gittiğimizde OECD Genel Sekreterinin ve OECD Direktörünün söylediği şuydu Gaziantep'i biz gördük bunun fazlası var eksiği yok. İşte tam da buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Ülkeyi ve şehirleri buna hazırlamak gerekiyor. Artık alt yapı belediyeciliği bitmiştir. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomileri bizim için çok önemlidir. Eğer şehrinizi ekonomiden ekolojiye geçirebiliyorsanız, şehrinizi dirençli, güvenli ve sağlıklı kılabiliyorsanız şehrinizi yeni dünyaya hazırlıyoruz demektir:”