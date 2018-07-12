Şimdi Fikirleri Dinlemeye, Seneye Anlatmaya Gel

Kuveyt Türk’ün yeni iş fikirlerini büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Workinton’la işbirliğine giderek kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ikinci dönem heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci dönemine 500’e yakın aday arasından seçilen 9 yeni girişimci gencin teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerini birebir kendilerinden dinlemek, heyecanlarına ortak olmak ve girişimcilik serüvenlerine tanıklık etmek için 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.00’de sizleri GS Workinton’a davet ediyor.



Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ve Workinton CEO’su Pınar Massena’nın iki kurumun iş birliğiyle nelerin başarıldığını anlatacağı ve girişimcilik ekosisteminin geleceğine yönelik öngörülerini paylaşacağı etkinliğin deyaları şöyle;



Tarih : 12 Temmuz 2018 Perşembe

Saat : 18.00 – 20.00

Yer : GS Workinton Özhan Canaydın Konferans Salonu

Adres : Türk Telekom Stadyumu, 34396 Sarıyer/İstanbul.



LCV : ADA PR İletişim Hizmetleri

Elif Sezginer Verün, elif@adapr.com.tr, GSM: 0532 604 8582



PROGRAM



18.00-18.05 Lonca Girişimcilik Merkezi Film Gösterimi



18.05-18.25 Açılış Konuşmaları

Kuveyt Türk ve Workinton İşbirliği

Pınar Massena |Workinton CEO’su



Girişimcilere Verilen Destekler ve Süreç Yönetimi

Mücahit Gündebahar | Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü



18.25-18.35 Lonca İkinci Dönem Girişimcilerinin Tanıtımı

Lokman Ökten | Kuveyt Türk -Stratejik Projeler Yöneticisi



18.35-20.00 Lonca İkinci Dönem Startup Stand Ziyaretleri ve İkramlar

