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Şimdi Fikirleri Dinlemeye, Seneye Anlatmaya Gel

Şimdi Fikirleri Dinlemeye, Seneye Anlatmaya Gel
Kuveyt Türk’ün yeni iş fikirlerini büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Workinton’la işbirliğine giderek kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi’nde ikinci dönem heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci dönemine 500’e yakın aday arasından seçilen 9 yeni girişimci gencin teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerini birebir kendilerinden dinlemek, heyecanlarına ortak olmak ve girişimcilik serüvenlerine tanıklık etmek için 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 18.00’de sizleri GS Workinton’a davet ediyor.

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar ve Workinton CEO’su Pınar Massena’nın iki kurumun iş birliğiyle nelerin başarıldığını anlatacağı ve girişimcilik ekosisteminin geleceğine yönelik öngörülerini paylaşacağı etkinliğin deyaları şöyle;

Tarih        : 12 Temmuz 2018 Perşembe 
Saat        : 18.00 – 20.00
Yer        : GS Workinton Özhan Canaydın Konferans Salonu
Adres        : Türk Telekom Stadyumu, 34396 Sarıyer/İstanbul. 

LCV        : ADA PR İletişim Hizmetleri 
  Elif Sezginer Verün, elif@adapr.com.tr, GSM: 0532 604 8582

PROGRAM

18.00-18.05     Lonca Girişimcilik Merkezi Film Gösterimi 

18.05-18.25    Açılış Konuşmaları
Kuveyt Türk ve Workinton İşbirliği 
Pınar Massena |Workinton CEO’su

Girişimcilere Verilen Destekler ve Süreç Yönetimi
Mücahit Gündebahar | Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü 

18.25-18.35    Lonca İkinci Dönem Girişimcilerinin Tanıtımı
Lokman Ökten | Kuveyt Türk -Stratejik Projeler Yöneticisi  

18.35-20.00    Lonca İkinci Dönem Startup Stand Ziyaretleri ve İkramlar
 
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