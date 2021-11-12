Şimdi Şikago’da sonra da New York ve Boston'da GETİRecek

Getir, Türkiye’den başlayıp Avrupa ile devam eden global yolculuğunda Amerika kıtasına ulaştı. Hizmet ağını 3 kıtada toplam 9 ülkeye çıkaran Getir’in ABD’deki ilk durağı Şikago oldu. ABD’nin en kalabalık üçüncü şehri olan ve ‘Rüzgârlı Şehir’ olarak bilinen Şikago’da şimdi ‘Getir Rüzgârı’ esecek. Getir’in ABD’deki genişlemesi New York ve Boston ile devam edecek.

Türkiye’den çıkan orijinal iş modeli ‘10 dakikada market ürünleri teslimatı’nın sahibi Getir, global yolculuğunda Amerika kıtasına ulaştı. Kurulduğu ilk günden itibaren global bir marka olma vizyonu ile hızla büyüyen Getir, 1 yıldan kısa zamanda 7 Avrupa ülkesinde hizmet vermeye başladıktan sonra Getirbayrağını şimdi de ABD’de dalgalandıracak.

Getir’in dünyanın en büyük pazarlarının başında gelen ABD’deki ilk durağı ülkenin en kalabalık üçüncü şehri Şikago oldu. ‘Rüzgârlı Şehir’ olarak bilinen Şikago’da artık ‘Getir Rüzgârı’ esecek. Getir, Şikago’dan sonra ABD’de bu yıl sonuna kadar New York ve Boston şehirlerinde de hizmet vermeyi planlıyor.

Teknolojik girişimlerin kalbine ilk bayrağını astı

Amerika operasyonunun şirket tarihinde dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Getir Kurucusu Nazım Salur,“Kurulduğumuz ilk günden itibaren hedefimiz global bir marka olmaktı. Bu vizyonumuza yatırımcılar inandı ve aldığımız 1,1milyar doların üzerinde yatırım ile 7,7 milyar dolar değerlemeye ulaştık. Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri olurken, Avrupa’da yapılan listelerde de en çok dikkat çeken girişimler arasında yer aldık. Artık Avrupa’nın en büyük şehirlerinde sokaklarda gezerken Getir kuryelerini görüyorsunuz. Şu anda ise teknolojik girişimlerin merkezi Amerika’da, Türkiye’den çıkan orijinal bir iş modeli olarak ilk bayrağımızı Şikago’da astık. Türk markası Getir’in tüm dünyada büyüdüğünü görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Sırada New York ve Boston var

Amerika’da yıl sonuna kadar 3 şehirde hizmet vereceklerini belirten Salur, şunları söyledi: “Dünyada bir ilki 2015 yılında Getir markası ile Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturduk. Kurduğumuz bu iş modelinin bir benzeri olmadığı için yola çıktığımızda başımıza neler geleceğini bilmiyorduk. İlk zorluğu biz yaşadık, ilk çözümleri biz bulduk. Şimdi 6 yıldır oluşturduğumuz, öncüsü olduğumuz bu iş modelinin standartlarını yeni giriş yaptığımız ülke ve şehirlerde de geliştirmeye devam edeceğiz. ABD’deŞikago’nun ardından bir sonraki durağımız ise bir dünya şehriolan New York olacak. Ardından da Boston operasyonumuz ile genişlemeye devam edeceğiz. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve hizmet kalitesiyle Getir’in Amerika’da da büyük ilgi göreceğinden eminiz.”

‘Türkiye’nin potansiyeline katkıda bulunmak istiyoruz’

Getir’i gerçek bir global başarı hikayesine dönüştürmek istediklerini söyleyen Salur, “Beş harfli iki heceli, Türkçe bir kelimeyi dünyaya sevdirmek istiyoruz. Bu topraklardan çıkan bir şirketin bunu başarabileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Kültürel ürünler ve markalar uluslararası platformlarda ülkelerin iz bırakan değerleri. Biz de Türkiye’nin değerlerini ve potansiyelini dünyaya anlatmaya katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

‘Klonlayan değil, klonlanan ülke olduk’

Mobil teknoloji, perakende ve lojistik bilgiyi başarılı bir şekilde sentezleyen bir modellerinin olduğunu kaydeden Salur, “Bizim modelimiz dünyada şu anda en çok gündemde olan konulardan biri. Bu modeli biz icat ettik. Bizden sonra birçok pazar oyuncusu ortaya çıktı. Teknolojide başarılı olan girişimler başka ülkelerde de klonlanır. Türkiye genelde klonlayan ülkeydi, Getir özelinde klonlanan ülke olduk. Bu da bize büyük gurur veriyor” diye konuştu.

Getir’in global yolculuğu, bu yıl ocak ayında Londra’da başladı. Kıta Avrupası’ndaki ilk durağı ise Amsterdam oldu. Ardından Berlin ve Paris ile Avrupa’nın iki önemli ticaret merkezinde daha hizmete başlayan Getir, temmuz ayı başında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren hızlı teslimat uygulaması BLOK’un tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumunugüçlendirdi. Şu anda İngiltere’de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol, Southampton, Portsmouth, Sheffield, Nottingham ve Bradford olmak üzere 12 şehirde bulunan Getir, Hollanda’da Amsterdam, Den Haag, Leiden ve Amstelveen'de, Almanya’da Berlin ve Hamburg’da, Fransa’da Paris ve Lille'de, İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da ve Portekiz’de Lizbon’da hizmet veriyor. Getir önümüzdeki dönemde hem Avrupa’da hem de ABD’deki faaliyet alanlarını genişletmeyi sürdürecek.