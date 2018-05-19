Simit Sarayı dünyanın en ünlü meydanında da yerini aldı

2018 yılına yurt dışında 100 yeni mağaza hedefiyle yola çıkan Simit Sarayı, bulunduğu pazarlarda büyümeyi sürdürüyor. Simit Sarayı, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Londra Leicester Meydanı’nda açıldı. 500 metrekarelik ferah atmosferiyle Simit Sarayı, açıldığı ilk gün, zengin menüsüyle misafirlerinin hem lezzet hem de keyif noktası oldu.

Hollywood filmleri başta olmak üzere dünyanın en seçkin sinemalarının galalarına ev sahipliği yapan Leicester Meydanı, aynı zamanda en önemli kültür ve eğlence merkezlerinden biri olarak biliniyor. Simit Sarayı, Leicester Meydanı’nda, şehrin en görünür dijital reklam alanlarından birisi olarak bilinen Leicester 1’de açılarak, dünyanın en gözde merkezlerindeki mağazalarına bir yenisini eklemiş oldu. Dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapmış olan Leicester 1’deki dev ekran, yaklaşık bir tenis kortu büyüklüğünde bir alana sahip. Tamamen Simit Sarayı’nın mimari ekibi tarafından tasarlanan ve uygulanan mağaza, görselliği ve ferah atmosferiyle misafirlerinin beğenisini kazandı.

Simit Sarayı, Amerika, Almanya, Hollanda, Sırbistan, Dubai ve Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 22 ülkede, en ünlü kentlerinde, dev meydanlarında yer alıyor. Dünya markası Simit Sarayı ayrıca; İngiltere’nin başkenti, dünya finans ve turizm merkezi Londra'daki mağaza sayısını bu yılsonuna kadar 40’a ulaştırmayı hedefliyor.