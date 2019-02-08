Simit Sarayı’ nda, üç kıtada üç yeni anlaşma

Simit Sarayı, Cezayir’de yeni mağazalar açmak üzere anlaşma sağladı. Kısa süre önce Slovenya’da faaliyet göstermek üzere anlaşma imzalayan Simit Sarayı, ilk mağazasını mart ayında açacak. Irak’ın Başkenti Bağdat’ta yoğun ilgi gören Simit Sarayı, ülkede büyüme için yeni bir anlaşma imzaladı.

Avrupa, ABD, Asya ve Avrupa olmak üzere dünyanın 4 kıtasında faaliyet gösteren Simit Sarayı, bulunduğu coğrafyalarda büyürken, yeni ülkelerde de mağaza açmaya devam ediyor. Simit Sarayı, Cezayir’de 50 mağaza açmak için anlaşma sağladı. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Cezayir’in en büyük yatırım gruplarından olan SPA Groupe Bourouag Construction CEO’su Réda Bourouag ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Grup, kısa süre içinde ülkede 50 yeni Simit Sarayı mağazası açacak. Simit Sarayı, bulunduğu coğrafyalarda büyümeye devam ederken, iştirak mağazası olan, İstanbul ve Dubai’de mağazaları bulunan Tadı Döner’i de dünyanın farklı ülkeleriyle buluşturacak. Anlaşma kapsamında Cezayir’de de Tadı Döner restoranları açılacak.

2017 yılında Sırbistan’da 8 mağaza açarak Balkanlar’da bayrağını dalgalandırmaya başlayan Simit Sarayı’nın bölgede yeni adresi de Slovenya oldu. 2018’in son günlerinde Slovenya’da faaliyete başlamak üzere yapılan anlaşma gereği, mart ayında Slovenya’da mağaza açılışlarının başlaması bekleniyor. Bölgede turizm başta olmak üzere hizmet sektöründe faaliyet gösteren Al-Faris Grubu ile anlaşma sağlandı. Al-Faris CEO’su ve şirket Ortağı Adnan Supuk, mart ayında İlk Simit Sarayı mağazasının Slovenya’da açılacağını belirterek, dünyanın birçok ülkesinde Simit Sarayı’nın gördüğü yoğun ilginin yatırım için fırsat olduğuna karar verdiğini, son iki yıldır büyümenin dikkat çekici olduğunu belirtti. Supuk, “İstanbul Londra ve Berlin’de Simit Sarayı mağazalarının lezzetli ürünleri ve keyifli atmosferi benim yatırımcı olmaya karar vermeme neden oldu” dedi.

2017 yılı sonunda Irak’ın Başkenti Bağdat’ta ilk mağazasını açan Simit Sarayı, bu yıl ülkede büyümeyi hedefliyor. Bağdat’taki mağazası yoğun ilgi gören Simit Sarayı’nın yeni adresi Erbil olacak. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Figaro Group Genel Müdürü Hicra Tütüncü ile yeni yatırımlar için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında ilk mağaza Erbil Family Mall'da açılacak.

Yeni ülkelerdeki yatırımları değerlendiren Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, İngiltere başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerindeki mağazalarına olan ilginin, yatırımcılar için fırsat olarak görüldüğünü belirterek, “farklı ülkelerden master franchise ve ortaklık tekliflerinde seçici davranarak karar veriyoruz” dedi.

Kavukcu, “2018’i hedeflediğimizin ötesinde, markamız açısından olumlu bir yıl olarak tamamladık. Son iki yılda 8 yeni ülkeye; Dubai, Sırbistan, Ürdün, Lübnan, Slovenya, Bahreyn ve Cezayir ve Irak pazarlarına girerek zincirimize yeni halkalar ekledik. Bazen şirketimiz kapsamında bazen de master franchise ortaklıklarıyla büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Kavukcu, halihazırda dünyada, sektörde ilk 10 içinde sayılan Simit Sarayı’nı kısa süre içinde ilk 5 içinde görmeyi planladıklarını ifade etti.



