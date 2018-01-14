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Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, toplamda 20-25 trilyon dolarlık varlık yöneten fonların yöneticileriyle görüşmelerde bulunacak.

Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarıyla görüşmelerde bulunmak üzere bugün İngiltere'ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre Şimşek, yarın Londra'da gerçekleştirilecek yatırım toplantılarında, toplamda 20-25 trilyon dolarlık varlık yöneten fonların yöneticileri, temsilcileriyle bir araya gelecek.

İki günlük toplantılar çerçevesinde Şimşek, 100'ün üzerinde yatırımcıya büyüme başta olmak üzere Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri ve yapılan reformları aktaracak. Ülkede yatırımcılara sağlanan teşvik ve fırsatlar hakkında bilgi verecek Şimşek, Türkiye'nin neden yatırımlar için cazip bir ülke olduğunu katılımcılara anlatacak.

Bazı uluslararası yatırımcılarla ikili görüşmelerde de bulunacak Şimşek, çarşamba sabahı yurda dönecek.

Muhabir: Zeynep Akyıl

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