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Şimşek'ten “mali disiplin“ vurgusu

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Hükümet, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdürme, makro ihtiyati tedbirler dahil yapısal reformları hızlandırma amacına bağlı kalmaya devam ediyor" - "Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarından hiçbiri çözülemez değil. Geçmişte sorunları çözdük, yine yapabiliriz"

Şimşek'ten “mali disiplin“ vurgusu

ANKARA (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, hükümetin, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdüreceğini bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, para politikası güvenilirliğini yeniden sağlamanın ve yatırımcı güvenini yeniden kazanmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.
Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Komitesi üyelerinin Türk lirasındaki düşüşü durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için atacakları her adımı desteklediğini kaydeden Şimşek, "Hükümet, cari açığı düşürmek ve Merkez Bankasının dezenflasyon çabalarına yardımcı olmak için mali disiplini sürdürme, makro ihtiyati tedbirler dahil yapısal reformları hızlandırma amacına bağlı kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin makro ekonomik sorunlarından hiçbiri çözülemez değil. Geçmişte sorunları çözdük, yine yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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Merkez BankasıMehmet şimşekDolar
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