Singapur’a iş köprüsü kuracak

Singapur Ankara Büyükelçisi A Selverajah, beraberindeki heyetle birlikte BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman ve Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Sivri’yi ziyaret etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin değerlendirildiği toplantıdan, işbirliğinin artırılması adına ortak çalışma kararı çıktı.

BASİFED dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette, öncelikle BASİFED’in faaliyetleri hakkında bir bilgilendirme gerçekleştiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman daha sonra İzmir’in Singapur için önemli bir ekonomik ortak olabileceğini belirterek, “İzmir Limanı, Türkiye’nin en büyük 2. limanı. Kentimiz iş dünyasında eşitlikçi ve çok uluslu bir yapı hakim. Farklı kültürlerden gelen köklere sahip olması, İzmir’i daha demokrat bir yapıya büründürmüştür. Bu kültür sayesinde özellikle yabancı yatırımcıların İzmir’de iş yapması çok daha kolay bir hale geliyor. Bunun yanı sıra genç ve eğitimli iş gücü açısından da İzmir çok şanslı. İstanbul gibi spotlar altında olmadığımız için bu potansiyel bazen fark edilmiyor. Daha önce Singapur’da bulunma ve incelemeler yapma şansım olmuştu. Özellikle petro-kimya limanı gerçekten çok etkileyici bir modeldi. Singapur’la İzmir’in çok fazla benzerlikleri var. Özellikle sağlık ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda ‘know-how’ paylaşımına dayalı ekonomik ilişkiler BASİFED aracılığıyla geliştirilebilir” dedi.







“Yatırımlara açığız”



Tüm Türk yatırımcıları ülkelerinde yatırım yapmaya davet eden Singapur Ankara Büyükelçisi A Selverajah ise, “Ülkemize gelen yabancılara çok önem veriyoruz. Singapur’da her meslekte birçok yabancı istihdam edilmiş durumda. Yabancı yatırımlara da çok açığız ve bunları sürdürmek istiyoruz. Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye’de büyükelçilik açmaya karar verdik. Yalnızca Türk şirketlerin Singapur’a değil, Singapurlu şirketlerin de Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Türkiye-Singapur işbirliğini yalnızca bu iki ülke arasında sınırlı bir birliktelik olarak değerlendirmemek gerek. Türkiye Singapur adına Avrupa’ya, Singapur ise Türkiye adına Asya’ya açılan bir kapı olabilir. Bu yolda birlikte yürümeliyiz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu her yıl Singapur’da gerçekleşen Uluslararası Şehirler Konferansı’na davet ettiklerini de belirten Selverajah, BASİFED’in de bir heyetle bu ziyarette yer almasını istediklerini belirtti. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Akgerman ise, bir heyetle Singapur’u ziyaret edeceklerini belirterek ekonomik ilişkilerin kuvvetlenmesi adına işbirliğine açık olduklarını söyledi.

