Sınırsız değişiklik hakkı tanıyacak

Qatar Airways, 31 Aralık 2021'e kadar tamamlanacak seyahatler için yolcularına sınırsız tarih değişikliği hakkı ve ücretsiz iade seçeneği sunacağını duyurdu. Havayolunun sektöre liderlik eden esnek rezervasyon politikası yolcularına seyahat planlarını kolaylıkla değiştirebilmeleri konusunda garanti sunuyor. Havayolu ayrıca, qatarairways.com üzerinden bilet satın alan tüm yolcuları için biletlerini bedelinin %10 fazlasına bir seyahat kuponu ile değiştirme seçeneğini kalıcı bir özellik haline getiriyor. Seyahat kuponunu kullanma süreci hızlı ve kolay olan havayolu, yolcularına çevrimiçi olarak başvuru yapma ve kuponlarını 48 saat içinde alma imkanı sunuyor.

Qatar Airways CEO’su Akbar Al Baker: “2020 yılı boyunca, COVID-19'un küresel seyahatte yarattığı aksamaları göz önüne alarak yolcularımıza biletlerini ceza almadan kolayca değiştirme olanağı sağladık. Önümüzdeki yıl da Qatar Airways yolcularının yanında olmaya devam edecek ve güvenebilecekleri bir havayolu olarak 2021 boyunca sürekli esneklik sunacak." diye konuştu.

Katar Devleti'nin bayrak taşıyıcı havayolu, şu anda 100'den fazla noktaya hizmet veren uçuş ağını yeniden inşa etmeye devam ediyor ve mart ayına kadar 126 noktaya uçmayı hedefliyor. Qatar Airways, önemli merkezlere eklediği ek seferlerle, yolcularına rakipsiz bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu sayede yolcular ihtiyaç duyduklarında seyahat tarihlerini veya varış noktalarını kolayca değiştirebiliyor. Qatar Airways, Mart 2020'den bu yana 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde iade yaparak yolcularına geven vermeye devam ediyor. Sadece Türkiye’de Mart-Ekim 2020 dönemi için 32 milyon 500 bin TL’nin üzerinde iade yapıldığı açıklandı.

Yolcular, 2021'de Qatar Airways ile seyahat ederken, yolculukları boyunca en güncel hijyen ve güvenlik önlemlerinin alındığına emin olabilirler. Havayolunun uçak içi güvenlik önlemleri, kabin ekibi için Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) ve yolcular için ücretsiz bir koruyucu kit ve tek kullanımlık yüz siperlerini içeriyor.

Qsuite ile donatılmış uçaklardaki Business Class yolcuları, bu ödüllü koltuğunun sağladığı gelişmiş mahremiyetin, leziz yemeklerin ve sosyal mesafenin keyfini çıkarabilir. Kapanan kapısı ve "Rahatsız Etmeyin (DND)" özelliği ile Qsuite, Istanbul Havalimanı, Frankfurt, Kuala Lumpur, Londra ve New York dahil 30'dan fazla noktaya olan uçuşlarda mevcut. Kabin içerisinde ve Hamad Uluslararası Havalimanı’nda uygulanan tüm önlemlerin ayrıntıları için lütfen qatarairways.com/safety adresini ziyaret edin.