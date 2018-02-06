SİNOP (AA) - Sinop Nükleer Güç Santrali EUAS International ICC Proje Müdürü Erkan Yılar, santralin inşaat ve işletmesinde yöre halkının istihdamına öncelik vereceklerini belirterek, "Sinop Nükleer Santrali'nin yapımı aşamasında ve sonrasında yöredeki köylerin taşınması söz konusu değil." dedi.

Elektrik Üretim AŞ iştiraki EUAS International ICC tarafından organize edilen, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olacak Sinop NGS Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" Sinop'un Abalı köyünde yapıldı.

Firma teknik ekibince projenin detayları hakkında yöre halkına genel bir sunum yapıldı, ardından halkın görüş, soru ve önerileri alındı.

Proje Müdürü Yılar, soruları yanıtlarken santralin inşaat ve işletmesinde yörenin tüm hassasiyetlerinin dikkate alınacağını belirterek, "İstihdamda yöre halkına öncelik verilecek ve hem inşaat hem de işletme aşamasında yöre halkı eğitilerek istihdam edilecek. Sinop Nükleer Santrali'nin yapımı aşamasında ve sonrasında yöredeki köylerin taşınması söz konusu değildir." diye konuştu.

Yılar, santralin işletme aşamasında yaşanacak herhangi bir kaza durumunda yapılması gerekenler hakkındaki sorular üzerine, "Öncelikle kaza olmaması için her türlü önlemi alıyoruz. Fakat yine de herhangi bir kaza durumunda ne yapılması gerektiği üzerine çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Zaten bu konuda ulusal düzeyde AFAD tarafından çalışmalar yürütülüyor. Proje bazlı olarak her türlü acil eylem planlarımızı hazırlıyoruz ve en ufak bir kaza durumunda bile ne yapılacağı proje başlamadan çok daha önce belirlenmiş ve iletilmiş olacak.” karşılığını verdi.

Toplantıyı yöneten Sinop Çevre İl Müdürü Oğuzhan Kurt da şu aşamada ÇED başvuru dosyasının sunulduğunu belirterek, "Mahalle mahalle, ev ev dolaşarak projeyi anlatıp ÇED raporunu netleştirdikten sonra bütün kamuoyuna duyuracağız" ifadesini kullandı.

- Salondaki protesto

Engin Tınman ve Ali Dizdaroğlu isimli iki vatandaş, toplantının başında "Halkın katılımı toplantısına hoş geldiniz" anonsundan sonra, "Hangi halk? Hepimizin sağlığıyla oynuyorsunuz" diye tepki gösterdi. Salonda bulunan güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen göstericiler gözaltına alındı.

Bu arada, toplantı dolayısıyla Sinop Emniyet Müdürlüğüne Giresun, Ordu ve Tokat illerinden takviye olarak katılan yaklaşık 900 polis geceden bu yana toplantının yapılacağı salon çevresi ve şehir merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.

- Sinop NGS süreci

Sinop NGS Projesi'nin ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 12 Ocak’ta sunulmuştu.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verildiği takdirde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından proje hayata geçirilecek.

Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. 20 milyar dolarlık santral projesinin ilk reaktörünün 2025 yılında devreye girmesi planlanıyor.