Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Sinop NGS'nin ÇED başvuru süreci başladı

- Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu

Sinop NGS'nin ÇED başvuru süreci başladı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje tanıtım dosyasını ÇED yönetmeliği genel formatına uygunluğu açısından inceleyecek.

Proje tanıtım dosyasına uygunluk kararı verilmesinin ardından ÇED süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonun kurulmasının ardından düzenlenecek bir toplantı ile halkın görüşleri alınacak ve ÇED raporu için yatırımcıya özel bir format hazırlanarak verilecek. ÇED raporu bu özel formata uygun olarak şirket tarafından hazırlanacak.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verildiği takdirde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından proje hayata geçirilecek.

Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık santral projesinde yerli sanayici için de 8 milyar dolarlık iş imkanı sağlanabilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çevre Ve şehircilik BakanlığıÇevresel Etki Değerlendirme (ÇED)Nükleer Güç SantraliSinop NGS ProjesiSinop Nükleer Güç Santrali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5