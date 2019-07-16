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Sinop'a AB ülkelerinden yatırımcı çekmek için çalışma başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'a, Karadeniz'e kıyısı bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yatırımcı çekmek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Ajans, Sinop Ticaret...

Sinop'a AB ülkelerinden yatırımcı çekmek için çalışma başlatıldı
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SİNOP (AA) - Sinop'a, Karadeniz'e kıyısı bulunan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yatırımcı çekmek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Ajans, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası ile THY Sinop Şubesinin yürüteceği çalışma kapsamında, AB ülkelerinin ticaret ve sanayi odası temsilcileriyle görüşüleceği belirtildi.

Görüşmelerin yaklaşık bir ay sonra üç başlık altında başlayacağı, yapılacak fikir alışverişlerinin ilerleyen dönemlerde kentte turizm, üretim ve ticaret alanlarında olumlu yansımaları olacağı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma programımız kapsamında belirlenen heyet bir ay gibi kısa sürede görüşmelere başlayacaktır. Karadeniz bölgesinde yer alan AB ülkelerinin temsilcileriyle yapılacak görüşmeler neticesinde Sinop'a yatırımcıların ilgisinin artması hedeflenmektedir. Çalışmanın başarıya ulaşarak Sinop'a yeni katma değerler kazandırılacağını umut ediyoruz."

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