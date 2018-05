Sırbistan'da “helal“ ilgisi artıyor - Sırbistanlı üreticilerin, özellikle İslam ülkeleri pazarlarına açılabilmek amacıyla helal sertifikasına gösterdiği ilgi son dönemde yükseldi - Sırbistan'daki Helal Gıda Sertifikası Ajansı Başkanı Tandir: - "İhracat noktasında Sırbistan'daki üretici firmaların çoğu helal gıda standartlarını uygulamaya geçiyor"

BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC - Nüfusunun büyük çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu Sırbistan'da, özellikle İslam ülkeleri pazarlarına açılmak isteyen üreticiler son dönemde helal sertifikasına yoğun ilgi göstermeye başladı.

Üreticilerin İslam ülkelerine ürünlerini satabilmesinde büyük kolaylıklar sağlayan hela gıda sertifikası, 2012 yılından bu yana Sırbistan'da hızla yaygınlaşıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, özellikle Türkiye ve Azerbaycan ile olan yakın ve iyi ilişkilerinin sonucu olarak son yıllarda büyük gelişme kaydeden helal gıda endüstrisi, her geçen gün etkisini artırıyor.

Sırbistan'daki Helal Gıda Sertifikası Ajansı Başkanı Samir Tandir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal gıda sektörünün Sırbistan'da önemli gelişme kaydettiğine işaret ederek, Sırbistan'da faaliyet gösteren birçok büyük üreticinin helal sertifikası aldığını aktardı.

Helal gıda sektörünün dünyada da büyük önem kazandığına işaret eden Tandir, "Küresel ticaret yarışına girmek isteyen firmalar için helal gıda sertifikası almak zorunlu bir kural haline geldi." dedi.

Tandir, Balkanlar'daki pazarın son derece saygın olduğunu ifade ederek, "Bosna Hersek'te yüzde 50, Karadağ'da ise yüzde 30 tüketici bulunuyor Bu rakam Sırbistan'da yüzde 5 ile 10 arasında. Kosova'da 1,5 milyon tüketici var. Arnavutluk'ta nüfusun yüzde 80'i, Makedonya'da ise yüzde 50'si." diye konuştu.

Bölgesel pazarda önemli rol oynayan firmaların helal gıda standartlarını yerine getirdiklerinin altını çizen Tandir, Sırbistan'ın bölgesel bazda helal gıda endüstrisine geç girdiğinin de altını çizdi.

Tandir, Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'da neredeyse tüm firmaların helal sertifikalı olduğunu anımsatarak, "Sırbistan büyük bir hızla bölgedeki gelişime ayak uyduruyor. Burada son derece gelişmiş bir endüstri ve tüketici bilinci hakim." ifadelerini kullandı.

- "Helal gıda herkesin kazandığı bir zincir gibi"

Sırbistan'daki helal üretimlerin şeffaflığına dikkati çeken Tandir, "Sırbistan'da helal gıda sertifikası olan her yerde işaretli bir marka bulunuyor. Böylece buraya gelen turistler de bu işaretler sayesinde yemek yiyecekleri yerleri daha kolay tayin edebiliyor." dedi.

Tandir, Sırbistan'da helal üretimlerin yurt dışı pazarlarına açılmayı ve Türkiye ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasını da kolaylaştırdığını belirterek, Sırbistan'da son dönemde büyük artış kaydeden Türk turistlerin de firmaların helal sertifikası almasında önemli etken olduğunu vurguladı.

Helal gıda endüstrisinin Sırbistan'da daha çok gelişmesi için eğitimler verilmesi gerektiğine işaret eden Tandir, "İhracat noktasında Sırbistan'daki üretici firmaların çoğu helal gıda standartlarını uygulamaya geçiyor." diye konuştu.

Tandir, Avrupa ve Rusya'nın helal gıda için önemli pazarlar olduğuna dikkati çekerek, "Helal gıda standartlarının uygulanması olumlu sonuçları olan değerli bir yatırımdır." değerlendirmesini yaptı.

Helal gıda endüstrisinin tarıma ve çiftçilere de önemli ölçüde destek sağladığını belirten Tandir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Helal gıda, herkesin kazandığı bir zincir gibi. Örneğin, Türkiye'ye ihraç ettiğiniz helal gıda ürünleri, hem güvenli, doğal ve kaliteli ürün alan Türkiye için hem de üretimi yapan ülke için karlıdır. Sırbistan et üretimiyle tanınan bir ülke. Dolayısıyla bizden helal gıda sertifikası alan üreticiler, pazarda avantajlı konumuna gelecektir."