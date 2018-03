Şirketlere siber güvenlik desteği

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kurduğu Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile siber tehditlere karşı şirketlere 7 gün 24 saat özel çözümler sunacak.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, ağ ve sistemlerin güvenliğinin sağlanması için geliştirdiği dijital teknolojileri kurumların hizmetine sunan şirket, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni hayata geçirdi.

Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza'da kurulan yeni merkez sayesinde, uzman ekipler kurumların yaşayacağı olası siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alarak, kurumları 7 gün 24 saat koruyacak.

Kurumlara hizmet verecek siber güvenlik merkezinde, veri ve bilgi kayıplarının önüne geçilerek maddi ve manevi zararların engellenmesi amaçlanıyor.

Uluslararası standartlardaki Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, teknolojik altyapısı sayesinde hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha önceden yaşanmış atak veri tabanlarını denetleyecek.

Bu sayede kurumlardaki kullanıcı davranışlarında oluşan farklılıkları tespit ederek, siber atakların ve sistemlerin işleyişlerine dair alarm üretecek. Bu alarmlar da merkezde görev alan siber güvenlik uzmanı olan analistler tarafından detaylı şekilde incelenip, ortaya çıkacak olası saldırıların önceden önlenmesi sağlanacak.



- "Siber saldırılar ve tehditlerin sayısı her geçen gün artıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, siber saldırıların ve tehditlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, kurumların dijitalleşmesiyle internete bağlı çalışan sistemlerin ve iş süreçlerin sayısının hızla arttığını kaydetti.

Bu durumun, gerek global gerekse yerel birtakım siber güvenlik risklerini beraberinde getirdiğini vurgulayan Erkan, şunları ifade etti:

"Ortaya çıkabilecek riskleri önceden görerek engellemek için kurumların kendi bünyesinde siber güvenlik uzmanı bulundurması ve yatırım yapması çeşitli nedenlerle her zaman mümkün olamıyor. İşte tam da bu nedenle şirketlere sıfır yatırım maliyetiyle uçtan uca üst düzey siber güvenlik hizmeti sunacağımız yeni merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizin üstün teknolojik altyapısının yanı sıra 7 gün 24 saat esasına göre çalışan profesyonel ekiplerimizle şirketleri siber ataklara karşı koruyarak, sistem kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Böylece şirketlerimizin gereksiz kayıplarının önüne geçerek olası maddi kayıpları da engellemiş olacağız."