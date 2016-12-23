Şırnak Doğalgaz Boru Hattı pig kovanları alımı ihalesi

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 590 bin lira olan, Şırnak Doğalgaz Boru Hattı pig kovanları alımı ihalesine, 5 teklif geldi. İhalede en düşük teklifi, 639 bin lirayla Oxytech Teknoloji verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılan ihalede, istekli 5 firmanın teknik ve mali teklif zarfları açılarak incelendi. İncelemede, firmaların idari şartnamede istenilen belgeleri sundukları belirlendi.

Kuzey Irak sınırından Mardin'e uzatılması planlanan 40 inç genişliğindeki 185 kilometrelik Şırnak Doğalgaz Boru Hattı'nın pig kovanları alımı ihalesine en düşük teklifi, 639 bin lirayla Oxytech Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teklif veren diğer firmalar ve önerdikleri rakamlar ise şöyle:



- Masiba İnşaat ve San. Ltd. Şti.: 1 milyon 141 bin 886 lira

- Adco Petrol Katkıları San. ve Tic. AŞ: 770 bin 920 lira



- TT Sistem Uluslararası Müh. Tic. Ltd. Şti.: 736 bin 750 lira

- RM Gaz Kontrol Ltd. Şti. : 653 bin 400 lira



