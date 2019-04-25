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Şırnak'ta Dicle Elektrik ekiplerine saldırı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik'in, kaçak kullanım oranının yüzde 93 olduğu Şırnak’ın Kumçatı beldesinde jandarmanın korumasına rağmen kontrol çalışmalarını gerçekleştiremediği bilirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik’in...

Şırnak'ta Dicle Elektrik ekiplerine saldırı
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik'in, kaçak kullanım oranının yüzde 93 olduğu Şırnak’ın Kumçatı beldesinde jandarmanın korumasına rağmen kontrol çalışmalarını gerçekleştiremediği bilirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik’in Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta dağıtım hizmeti verdiği hatırlatıldı.

Kaçak elektrik kullanımının milyonlarca liralık ekonomik kayba neden olduğu vurgulanan açıklamada, "Kaçak elektrik kullanımıyla mücadeleye devam ederken, bunu önlemeye dönük şirketimize yapılan saldırılar organize biçimde devam ediyor. Kaçak kullanım oranının yüzde 93 olduğu Şırnak’ın Kumçatı beldesinde, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve adeta kaçak elektrik ittifakı kuran kesimler, jandarmanın korumasına rağmen kaçak kontrol ekiplerine geçit vermedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kitlenin ilçe halkını kaçak elektrik kontrolüne karşı örgütlediğine işaret edilerek, "Sosyal medyada yapılan bu çağrılar üzerine neredeyse beldede yaşayan herkes, kaçak elektrik kontrolünü önlemek için adeta ittifak oluşturarak cadde ve sokaklara çıkıp beklemeye başladı. Yaşanan bu durum üzerine jandarma yetkilileri, gelen kaçak kontrol ekiplerinin tamamının beldeye girmesi durumunda hepsini birden koruyamayacaklarını bildirerek, sadece bir kısmının çalışma yapmasını istedi. Jandarmanın güvenlik kaygılarını dikkate alan Dicle Elektrik yetkilileri de bu uyarıyı dikkate alarak sadece 8 ekibi beldeye gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Cadde ve sokaklarda toplananların ekip araçlarını taşlamaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Jandarmanın korumasına rağmen beldede çalışma yapamayan ekipler, zırhlı araçların refakatinde geri dönmek zorunda kaldı. Taşlama sırasında araçların içerisinde bulunan görevliler büyük korku yaşadılar. Saldırıda 4 araç hasar görürken, yaralanan kimsenin olmaması ise sevindirdi." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle ElektrikEnerjiKayıp Kaçak
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