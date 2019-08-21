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Şırnak'ta kaçak elektrik tüketimini önleyen panolara saldırı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaçak tüketimi önlemesi için dün kurulan 4 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu'nun (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonunda tahrip edilerek,...

Şırnak'ta kaçak elektrik tüketimini önleyen panolara saldırı
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde kaçak tüketimi önlemesi için dün kurulan 4 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu'nun (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonunda tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in geliştirdiği ve kaçak tüketimi önlemesi ile tanınan ASOP'ların 1996'dan beri dağıtım bölgesinde kullanıldığı belirtildi.

Gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince vatandaşların kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik kullanabilmesi için Dicle Mahallesinde yapılmak istenen çalışmaların engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son 3,5 yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonunda tahrip edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP’ların kurulmasını engelliyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonunda tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı. Yaşanan saldırı üzerine polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri ise yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bu gün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Tahrip edilen panoların yerine yenileri kurulacak."


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