'Sırtımda taşırım' iddialı yarım asırlık hayal gerçekleşti

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yaklaşık yarım asırdır bölge çiftçisi için "hayalden öteye geçemediği" için iddialara konu olan Ardıçtepe Barajı, 2012'de temelinin atılmasından 4 yıl sonra 35 milyon liralık yatırımla faaliyete geçti.



Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaptırılan 4 milyar lira bedelli 151 tesisin toplu açılışı dolayısıyla 22 Aralık Perşembe günü Ankara'daki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete giren Ardıçtepe Barajı'nın, 36 bin 620 dekar alanı sulaması ve ekonomiye yıllık 37 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaptırılan 151 tesisin toplu açılışı dolayısıyla Ankara'daki Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile beraber olduklarını hatırlattı.



Uğur, şunları kaydetti:



"İvrindi'ye, milletvekili olmam sebebiyle 1980'lerde gidip geldik. İvrindi'nin bir rüyası vardı, 50-60 yıllık. Ardıçtepe Barajı, İvrindi'nin topraklarını bereketlendirecek, çiftçisinin yüzünü güldürecek bir yatırım. Biz oraya her gittiğimizde 'Ardıçtepe Barajı programa alınacak mı' diye merak ediliyordu. Cemil İlgör'ün kahvesine gittiğimizde, 2007-2008 aralarında, 'Ardıçtepe Barajı'nı yapacağız' dedim. O da 'Eğer bu barajı yaparsanız seni sırtımda Güngörmez'e kadar 7 kilometre taşırım' şeklinde iddiada bulunmuştu. 'Peki Cemil ağabey' dedik. Daha sonra barajın temeli atıldı."



"Yaşlandım ama kahvenin içinde dolaştırayım"

Ahmet Edip Uğur, barajın temelinin atılmasından sonra İlgör'ü ziyaret ettiğini belirterek, "Ben daha sonra kahveye uğradığımda 'Cemil ağabey bak yapılıyor' dedim. O da dedi ki; 'Yaşlandım ama istersen kahvenin içinde sırtımda dolaştırayım'. Ben, 'Yok biz milletin sırtına binmeyiz, milleti sırtımızda taşırız. Tabii bu hikayeyi biz temel atma töreninde birkaç kez hep ifade ettik. Veysel Bey'in de olduğu ortamlarda konuşulunca zihninde bu kalmış." ifadesini kullandı.



"En az 50 senedir her gelen siyasetçiden bunu istedik"

İlçe esnafından 78 yaşındaki Cemil İlgör de ilçede yaklaşık 50 yıldır bu meselenin çözülemediğini hatırlattı.



İlgör, AK Parti sayesinde barajlarına kavuştuklarını ifade ederek, "Tabii barajı yaptık ama kanalları daha yapmadık. Faydalanamıyoruz. 1963'ten beri bu iş için gelen siyasetçiye pankart açardık. En az 50 senedir her gelen siyasetçiden bunu istedik, başka bir şey istemedik. Ama bugüne kadar olmadı. Bizim için hayaldi. Sayın başkanım geldi gölet oldu, Bergama yolu da yapılıyor. Ben Edip başkanımızı 30 senedir tanıyorum. O ne derse olur." ifadelerini kullandı.