Şişecam 1,7 milyar net kar açıkladı! Şişecam Topluluğu’nun 2017 yılı konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 11,3 milyar TL’ye ulaştı. Şişecam’ın 2017 yılı sonu itibarıyla net kârı ise 1,7 milyar TL oldu. 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştiren Topluluk, bu dönemde 4,8 milyon ton cam, 2,3 milyon ton soda ve 4,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu’nun 2017 yılına ilişkin konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 11,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, net kârı da 1,7 milyar TL’yi aştı. Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 4,8 milyon ton cam üreten Topluluk, bu dönemde 2,3 milyon ton soda külü ve 4,2 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.



Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin mali tablolarının açıklanmasının ardından sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “2017 yıl sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 11,3 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yaklaşık yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 6,8 milyar TL seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdik. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, 2017 yılı hesap döneminde konsolide EBITDA hacmimiz 3,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.”



1 milyar TL’lik yatırım harcaması

Topluluk olarak 2017 yılında yaklaşık 1 milyar TL yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini ve 748 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat geliriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle konuştu: “Mali yapımızı Topluluğun istikrarlı büyüme çizgisindeki devamlılığı koruyacak, önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir kârlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda izlenecek politikalarla ilgili değerlendirmeleri, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak sürekli gerçekleştirmekteyiz.”