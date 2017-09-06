Şişecam ailesi çocuklarını ödüllendirdi

İSTANBUL (AA) - "İş Sağlığı ve Güvenliği" bilincini artırmak amacıyla Şişecam Topluluğu çalışanlarının çocuklarına yönelik düzenlenen geleneksel resim yarışmasında kazananlar ödüllendirildi.

Şirket açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen resim yarışması sonuçlandı. Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanların çocuklarının toplamda 135 resimle katıldığı yarışmanın bu yılki ana teması "Sosyal Hayatta İş Sağlığı ve Güvenliği" olarak belirlendi.

Şişecam Çayırova Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül törenine topluluğun faaliyet gösterdiği farklı ülkelerden katılan çocuklar ve aileleri eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

Ödül töreninde konuşan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olduklarını belirterek, 13 ülkede üretim yapan ve ürünlerini 150’yi aşkın ülkede müşterilerle buluşturan topluluğun 22 bine yakın kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Şişecam olarak büyük bir aile olduklarına dikkati çeken Kırman, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız bize ailelerinin ve çocuklarının emanetidir. Bu bilinçle İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yayılması için yapılan çalışmaları sadece çalışanlarımızla sınırlı tutmuyor, ailelerini de kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede planlanıyor ve hayata geçiriyoruz.

Topluluk olarak daha rahat ve güvenli çalışma ortamı yaratmak adına sürekli çalışıyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmamız en önemli önceliğimizdir. Bu hedef doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü bir yaşam tarzı haline getirmek hepimizin birincil görevidir."