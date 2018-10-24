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Şişecam Cam Ambalaj, Avrasya Ambalaj Fuarı'na hazır

- Şişecam Cam Ambalaj, fuarda, markalı ve standart ürün portföyünü sergileyecek

Şişecam Cam Ambalaj, Avrasya Ambalaj Fuarı'na hazır
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İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj, 31 Ekim-3 Kasım'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 24. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda, cam konusundaki uzmanlığını ziyaretçilerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu’nun cam ambalaj alanında faaliyet gösteren şirketi Şişecam Cam Ambalaj, tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla gıda, içecek ve sağlık sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen gıda ve içecek sektörü firmalarının tedarikçisi konumundaki Şişecam Cam Ambalaj, 31 Ekim-3 Kasım'da düzenlenecek 24. Avrasya Ambalaj Fuarı’nda cam ambalaj konusundaki uzmanlığını ziyaretçilerle paylaşacak.

Şişecam Cam Ambalaj, fuarın ikinci günü düzenleyeceği "Güvenli Cam Ambalaj Kullanımı" başlıklı seminerde, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle bir araya gelecek. Seminerde, güvenli ambalaj, cam ambalajın üstün özellikleri ve cam ambalaj üretim yöntemleri gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Fuarda, 143 metrekarelik modern standında uzman ekibiyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Şişecam Cam Ambalaj, markalı ve standart ürün portföyünün yanı sıra ve ödüllü ürünlerini de sergileyecek.

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