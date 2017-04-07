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Şişecam Cam Ambalaj internet sitesini yeniledi

- Şişecam Cam Ambalaj, camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her alanına taşımak ve tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirdiği hayatacamkat.com internet sitesinin yüzünü yeniledi

Şişecam Cam Ambalaj internet sitesini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj, camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her alanına taşımak ve tüketiciye cam ambalaj bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirdiği "hayatacamkat.com" internet sitesinin yüzünü yeniledi.

Şişecam Cam Ambalaj'dan yapılan açıklamaya göre, "hayatacamkat.com" yeni yüzüyle camın ayrıcalıklı dünyasına daha çok kişiyi katmayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen cam ambalaj üreticilerinden biri olan Şişecam Cam Ambalaj "Hayata Cam Kat" projesinin 2. yılında web sitesini yenilenen yüzüyle takipçilerinin beğenisine sundu. Şişecam Cam Ambalaj, "hayatacamkat.com" ile camın sağlığını, saflığını ve güzelliğini hayatın her anına taşımayı amaçlıyor.

Web sitesinde, çarpıcı yeni yüzüyle dikkat çekiyor. Camı lezzet, sağlık, çevre ve hayat gibi başlıklarla ele alan internet sitesinin yeni tasarımı, dinamik yapısıyla dikkat çekiyor. Site, ‘camın serüveni’, ‘cam nasıl hayat bulur’ gibi başlıklarla da cama dair geri dönüşüm, üretim süreci gibi konulara yer veriyor.

Sosyal medya mecraları Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube ile de entegre olan hayatacamkat.com, yarışmaları, önemli günlerdeki paylaşımları, ilgi çeken haberleri ve sahip olduğu güncel yapısıyla ziyaretçi sayısını hızla artırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Şişecam Cam Ambalaj
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