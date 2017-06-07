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Şişecam Cam Ambalaj'ın Web Sitesi'ne ödül

- Şişecam Cam Ambalaj'ın web sitesi, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en iyilerinin seçildiği, uluslararası bir ödül programı olan Communicator Awards'da ödüle layık görülerek profesyonel hizmet kategorisinde Üstünlük Ödülü'nü almaya hak kazandı

Şişecam Cam Ambalaj'ın Web Sitesi'ne ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ambalaj'ın web sitesi, pazarlama ve iletişim alanında dünyanın en iyilerinin seçildiği, uluslararası bir ödül programı olan Communicator Awards'da ödüle layık görülerek profesyonel hizmet kategorisinde Üstünlük Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Şişecam Cam Ambalaj açıklamasına göre bu yıl 23.'sü düzenlenen Communicator Awards'ta, her yıl ABD ve tüm dünyadan binlerce proje değerlendiriliyor.

Değerlendirmeler, Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi (International Academy of the Visual Arts) üyesi olan ve görsel sanatların çeşitli disiplinlerinin önde gelen profesyonellerinden oluşan Airtype Studio, Big Spaceship, Conde Nast, Coach, Disney, The Ellen Degeneres Show, Estee Lauder, Fry Hammond Barr, Lockheed Martin, MTV Networks, Pitney Bowes, rabble+rouser, Sotheby’s Institute of Art, Time, Inc, Victoria's Secret, Wired, and Yahoo gibi önde gelen şirketlerde görev yapan yöneticilerin oylarıyla yapılıyor.


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