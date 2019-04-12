Şişecam cam duayenlerini İtalya'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, dünya cam endüstrisinin önde gelen isimlerini İtalya'nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde ağırladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 33 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Cam Komisyonu'nun (ICG) İcra ve Danışma Kurulu Üyelerinin bir araya geldiği toplantıda ICG 2030 stratejileri ele alınırken, haziran ayında Boston'da yapılacak Genel Kurul hazırlık çalışmaları da tamamlandı.

Camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, İtalya'nın kuzeyinde yer alan Porto Nogaro düzcam üretim tesisinde Uluslararası Cam Komisyonu'nun (International Commission on Glass - ICG) İcra Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Şişecam Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı ve ICG İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener Oktik ve Şişecam Flat Glass Italy SRL Genel Müdürü Beytullah Şahin kılavuzluğunda gerçekleşen üretim tesisi turu ardından fabrika içerisinde yapılan toplantılarda öğleden önce International Commission on Glass 2030 stratejileri tartışıldı. Haziran ayında Boston'da yapılacak ICG Genel Kurul hazırlıkları çalışmaları da tamamlandı.

Bugüne kadar İtalya'da toplamda 120 milyon avroluk yatırım gerçekleştiren Şişecam Topluluğu'nun bazik krom sülfat üretiminde dünyada lider, kromik asit üretiminde ise Avrupa'da lider konumunda olmasında bu ülkedeki yatırımının önemli bir rolü bulunuyor.

Bugün Topluluk bünyesindeki Cromital S.p.A. likit ve toz bazik krom sülfat üretim ve satışında Avrupa'nın en büyük deri işleme merkezi olan İtalya'da lider pozisyonunda.İtalya'da cam ev eşyası pazarında etkin konumda olan Şişecam Topluluğu'nun Milano'daki Paşabahçe Mağazası'nın yanı sıra lojistik ve dağıtım ağı için önemli yatırımları da bulunuyor. Topluluk İtalya üzerinden ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki pazarlara ulaşıyor. Yıllık 220 bin ton düzcam ve 5 milyon metrekare lamine cam üretim kapasitesine sahip olan Porto Nogaro tesisine 2018 yılında Mafredonia'nın da eklenmesiyle birlikte topluluğun İtalya'daki düzcam üretim kapasitemiz ikiye katlandı.

Yıllık 190 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Manfredonia düzcam üretim tesisinde ayrıca, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1,5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor.