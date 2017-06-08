Şişecam'da toplu sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Kristal-İş Sendikası ile gerçekleştirilen 25. cam grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Şişecam Topluluğu ile Kristal-İş Sendikası arasında 12 Aralık 2016'da başlayan 25. cam grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bugün itibarıyla anlaşmayla sonuçlandığı bildirildi.

Cam sektörünün Türkiye'de işçilik ücretlerinin en yüksek olduğu iş kollarından biri olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sektörde faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu'nun çalışan haklarına saygı ilkesi çerçevesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süresince uzlaşmacı ve yapıcı tavrını koruduğu kaydedildi.

Topluluğun, tüm bu süreçte çalışanlarının refah seviyesinin korunması ve geliştirilmesi açısından azami gayret gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"50 yılı aşkın endüstriyel ilişkiler geleneğine sahip olan ve 13 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikası ile faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürüten bir topluluk olarak, Kristal-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Şişecam Topluluğu, işçilik ücretleri açısından ülkemizde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) bağlı tüm özel sektör iş kolları arasında birinci sıraya çıkmıştır. Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olarak, dünyanın sayılı cam üreticileri arasında yer alan topluluğumuzun, net ihracatçı konumundaki cam sektörü ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtiriz."