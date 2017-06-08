Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Şişecam'da toplu sözleşme imzalandı

- Şişecam Topluluğu, Kristal-İş Sendikası ile 12 Aralık 2016'da başlayan 25. cam grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bugün itibarıyla anlaşmayla sonuçlandığını açıkladı

Şişecam'da toplu sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Kristal-İş Sendikası ile gerçekleştirilen 25. cam grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Şişecam Topluluğu ile Kristal-İş Sendikası arasında 12 Aralık 2016'da başlayan 25. cam grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bugün itibarıyla anlaşmayla sonuçlandığı bildirildi.
Cam sektörünün Türkiye'de işçilik ücretlerinin en yüksek olduğu iş kollarından biri olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sektörde faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu'nun çalışan haklarına saygı ilkesi çerçevesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri süresince uzlaşmacı ve yapıcı tavrını koruduğu kaydedildi.
Topluluğun, tüm bu süreçte çalışanlarının refah seviyesinin korunması ve geliştirilmesi açısından azami gayret gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"50 yılı aşkın endüstriyel ilişkiler geleneğine sahip olan ve 13 ülkede toplam 15 farklı işçi sendikası ile faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürüten bir topluluk olarak, Kristal-İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Şişecam Topluluğu, işçilik ücretleri açısından ülkemizde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) bağlı tüm özel sektör iş kolları arasında birinci sıraya çıkmıştır. Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olarak, dünyanın sayılı cam üreticileri arasında yer alan topluluğumuzun, net ihracatçı konumundaki cam sektörü ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtiriz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Şişecam TopluluğuSonuçKristal-İş SendikasıGörüşmeAnlaşma25. Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5