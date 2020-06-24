Şişecam'dan İpekyolu hattı ile ilk ihracat

Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi Şişecam Düzcam, cam ihracatında bir ilki gerçekleştirdi. Bilecik’ten Bulgaristan’ın Targovishte şehrine düzcam sevkiyatını Marmaray Boğaz Tüp Geçidi kullanarak yapan Şişecam Düzcam, Marmaray ile demiryolu kullanarak kıtalararası cam ihracatı yapan ilk şirket oldu.

Dünya genelinde 10 farklı ülkede üretim yapan, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın ise en büyük beş düzcam üreticisi arasında yer alan Şişecam Düzcam, Marmaray taşımacılığı aracılığıyla 110’nun üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracatını kesintisiz hizmet avantajı ile daha çok desteklemeyi ve cam ihracatının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mayıs ayı itibarıyla Marmaray geçişlerinde deneme yük taşımacılığı seferlerinin başlatılması üzerine TCDD ile ürünlerinin ebat uygunlukları ve emniyetli bir şekilde taşınmasına yönelik başvuru süreçlerini başlatan Şişecam Düzcam, söz konusu geçişler için taşıma uygunluğunu aldı. Şirket, Demiryolu taşımacılığının ihracatta sevkiyat kanallarının çeşitlendirilmesine olanak tanıması ve teslimatta gecikme riskini azaltması açısından önemli avantajlar barındırdığını açıkladı.

Hem ucuz hem hızlı sevkiyat

İş sürekliliğinin daha da fazla önem kazandığı küresel salgın döneminde demiryolu taşımacılığının yarattığı günlük sevkiyat imkanı güçlü bir avantaj olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar yurt içindeki düzcam üretim tesislerinden Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere demiryolu ile ihracat gerçekleştirmiş olan Şişecam Düzcam, Lüleburgaz üretim tesisi özelinde hammadde temini için demiryolunu kullanıyordu. Marmaray kullanarak bu kez boğazı da demiryolu ile aşan Şişecam Düzcam, bu yolla teslimatlar için bekleme süresini kısalttı.

Demiryolu taşımacılığı bir yandan lojistik maliyetlerini azaltırken diğer yandan ihracatta sevkiyat kanallarının çeşitlendirilmesine müsaade ediyor. Böylece kimi zaman teslimatlarına zamanında gerçekleşmesinin önündeki riskleri bertaraf ediyor. Lojistik imkanlarının çeşitlendirilmesi ve maliyet optimizasyonu, Batı Avrupa’da yaygın satış ağının gücünü daha da artırıyor. Buna ek olarak; demiryolu taşımacılığı ürün ve hammadde gibi sevkiyatların fabrika ve müşterilere daha hızlı ve kesintisiz ulaştırılmasını kolaylaştırıyor.