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Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul fuarında ürünlerini sergiledi

- Şişecam Düzcam, 4-6 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul'daki yerini aldı

Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul fuarında ürünlerini sergiledi
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İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, 4-6 Nisan'da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul'a katıldı.

Şişecam Düzcam'dan yapılan açıklamaya göre, sektörün önde gelen firmaları ve temsilcilerinin buluştuğu fuarda Şişecam Düzcam, sektör profesyonelleriyle güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan, yüksek geçirgenliğe sahip anti-reflektif kaplamalı güneş enerjisi ürünleri ile ilgili bilgi paylaştı.

Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılmak üzere nitelikli güneş enerjisi camlarını üreten Şişecam Düzcam'ın fuarda sergilediği yüksek performanslı ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Şişecam Düzcam
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