Şişecam Düzcam'dan

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Türk Serbest Mimarlar Derneği iş birliğiyle sektör profesyonellerini bir araya getiren "Mimarca CAM" adlı etkinliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mimarca CAM başlıklı etkinlik serisinin ikincisi, 28 Aralık günü Ankara'da bulunan TSMD Mimarlık Merkezinde düzenlendi. Ana teması "Gürültü ve Ötesi" başlıklı etkinlikte, camın sağladığı gürültü kontrolü, konunun uzmanları tarafından aktarıldı.

Mimar, mühendis, cephe danışmanı, kamu ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği etkinlik kapsamında, konuşmacılar cam ve gürültü temalı sunumlar yaparak, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez ve Şişecam Düzcam Pazarlama Grup Müdürü Tansu Kumru'nun açılış konuşmalarını yaptıkları gecenin ilk bölümünde Cam ve Gürültü Kontrolü konularının detayları teknik sunumlar ile aktarılırken, ikinci bölümde Pecha Kucha etkinliği ile izleyiciler keyifli dakikalar yaşadı.



