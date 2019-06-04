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Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam'la mimarlara yaratıcı çözümler sunuyor

- Şişecam Düzcam, Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam’a yönelik geliştirme çalışmalarını tamamladı

Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam'la mimarlara yaratıcı çözümler sunuyor
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İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam yeni ürünü Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam ile korkuluklar, cepheler, ışıklıklar gibi strüktürel camlama sistemlerinde mimarlara yaratıcı çözümler geliştirme imkânı sunuyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürerek pazarın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan Şişecam Düzcam yeni ürünü Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam ile korkuluklar, cepheler, ışıklıklar gibi strüktürel camlama sistemlerinde mimarlara yaratıcı çözümler geliştirme imkânı sunuyor.

Şişecam Düzcam, Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam’a yönelik geliştirme çalışmalarını tamamlayarak, yeni ürününü “Ekstra Güçlü, Ekstra Güvenli” sloganı ile Avrasya Cam Fuarı’nda sektör profesyonellerine tanıttı.

Standart lamine camlara göre güvenlik performansı daha yüksek seviyelere çıkartılan Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam, iki camın daha dayanıklı ve daha güçlü yapıdaki extra stiff PVB (Polivinil Bütiral) tabakalar yardımıyla, ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üretiliyor.

Şişecam Ekstra Güçlü Lamine Cam, mimarlara geniş cam açıklıklarını özgürce tasarlama imkânı sunarken, daha fazla güvenliğin istendiği cepheler, cam zeminler, cam merdivenler ve cam korkuluklar gibi strüktürel camlamalarda ekstra güç ve güvenlik sağlıyor.

Güçlü yapısıyla, olası cam kırılmalarında standart pvb’ye göre daha uzun süre sağlam bir şekilde ayakta kalarak yaralanma risklerini en aza indiren Şişecam Extra Güçlü Lamine Cam, estetik çözümler için renkli camlar ile bir araya da getirilebiliyor.

Low-E veya Solar Low-E kaplama yapılarak ısı yalıtımı ve güneş kontrolü özelliği kazandırılabilen Şişecam Extra Güçlü Lamine Cam, UV ışınlarına karşı sağladığı yüksek koruma sayesinde mağaza vitrinlerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

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Düzcamşişecam
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