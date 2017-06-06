Şişecam Topluluğu'na Communicator Awards'dan 5 ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, bünyesinde hayata geçirdiği Şişecam Düzcam, Isıcam Sistemleri, Şişecam Cam Ambalaj, Denizli Cam ve Richard Fritz Holding GmbH web siteleri ile Communicator Awards'dan 5 ödül almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazarlama ve iletişim alanındaki en prestijli uluslararası ödül programlarından olan Communicator Awards'da, Şişecam Düzcam, Şişecam Cam Ambalaj, Richard Fritz Holding GmbH ve Denizli Cam web siteleri, "Web Sayfalarında Profesyonel Hizmet" kategorisinde Üstünlük Ödülü'ne layık görüldü.

Isıcam Sistemleri web sitesi ise aynı kategoride Mükemmelik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen Communicator Awards’ta, her yıl ABD ve tüm dünyadan binlerce proje değerlendiriliyor.