Şişecam'ın ilk yarı cirosu 5,3 milyar liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, yılın ilk yarısında yaklaşık 5,3 milyar lira satış geliri elde ederken, net karı 813 milyon lira oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu'nun haziran sonu itibarıyla konsolide net satışları 5,3 milyar TL'yi aşarken, net karı ise 813 milyon TL seviyesine ulaştı. Şirket, ilk altı ayda yaklaşık 400 milyon TL seviyesinde yatırım harcaması gerçekleştirdi.

Bu dönemde yaklaşık 2,4 milyon ton cam üreten şirket, 1,2 milyon ton soda külü ve 1,8 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi yaptı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Ahmet Kırman, yılın ilk yarısında konsolide net satışlarının 5,3 milyar lirayı aştığını belirterek, konsolide satışlar içindeki Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payının yüzde 58 olduğunu bildirdi.

Bu dönemde yaklaşık 3,1 milyar TL seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdikleri bilgisini veren Kırman yılın ilk yarısı sonunda konsolide EBITDA hacimlerinin 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.





- "Ekonomiye katkı vermeyi sürdürdük"





Kırman, ilk yarıda yaklaşık 400 milyon liralık yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini ve yaklaşık 376 milyon dolar tutarındaki ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mali yapımızı topluluğun istikrarlı büyüme çizgisindeki devamlılığı koruyacak, önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de, başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda izlenecek politikalarla ilgili değerlendirmeleri, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak sürekli gerçekleştirmekteyiz."