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"Sistem spekülatif atakları karşılayabilecek kapasitededir"

- TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: - "(BDDK ve Merkez Bankası kararları) Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz" - "Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz" - "Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır" - "(Mevduata el konulacağı iddiaları) Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası kararları) Alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başlıyoruz." dedi.

Leblebici, AA muhabirine son günlerde yaşanan gelişmeler ile ilgili yaptığı değerlendirmede alınan önlemlerin işe yaradığını görmeye başladıklarını belirtti.

Çünkü piyasada döviz kurunda bir stabilizasyon başladığını ifade eden Leblebici, "Genel olarak döviz kuruna yönelik halkımızın alım talebi yok. Normal akışına dönmeye başladık. Bunun üzerinde alınacak gerekli önlemler de BDDK ve Merkez Bankası tarafından kurgulanır ve alınır. Birkaç gün içinde piyasanın daha normale dönmesini bekliyoruz." dedi.

Leblebici, bankalardan mevduat çekme iddialarına ilişkin ise bunun aslı astarının olmadığını söyledi.

Herkesin ufak tefek talebinin olabildiğini ama genele yaygın bir talep görmediklerini dile getiren Leblebici, "Bankacılık sektörünün sağlam olduğunun göstergesi şu, Merkez Bankası brüt rezervlerinde zorunlu karşılığı alırsanız, gelen döviz tevdiat hesabı talebinin büyük kısmını karşılayabilecek kadar rezervimiz var. O nedenle burada endişe edecek bir şey yok. TL tarafında zaten problem yok. Sistemin bu tür spekülatif atakları rahatlıkla karşılayabilecek kapasitesi bulunmaktadır." diye konuştu.

TEB Genel Müdürü Leblebici, mevduata el konulacağı iddialarına ilişkin ise ,"Bunlar aslı astarı olmayan, spekülatif haberler. Zaten Cumhurbaşkanımız 'biz hiç bir şekilde serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeyeceğiz' dedi. Bundan daha öte iyi niyet gösterilebilecek bir cümle yok diye düşünüyorum." ifadelerine kullandı.

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DövizSpekülasyon Atakümit Leblebici
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