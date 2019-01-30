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Siteler'e mahalle statüsü kazandırılmalı

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Siteler düzenlenmeli, en azından mahalle statüsü kazandırılmalı. Bölgeye ulaşımda metro sistemi getirilmeli ve otopark sorunu çözülmeli"

Siteler'e mahalle statüsü kazandırılmalı
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ANKARA (AA) - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler'in düzenlenmesi ve mahalle statüsü kazandırılması gerektiğini belirterek, "Siteler bölgesine ulaşımda metro sistemi getirilmeli ve otopark sorunu çözülmeli." ifadesini kullandı.
Taklacı, yazılı açıklamasında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı ve Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'yi Siteler'de düzenledikleri toplantıyla ağırladıklarını belirtti.
Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için gerçekleştirdikleri toplantıya mobilya esnafı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Taklacı, adaylara Siteler konusundaki taleplerini ilettiklerini aktardı.
Taklacı, toplantıda yaptığı konuşmada, Siteler'in kentsel görünüm olarak estetik açıdan ihtiyaçlarına değinerek, şunları kaydetti:
"Siteler düzenlenmeli, en azından mahalle statüsü kazandırılmalı. Siteler bölgesine ulaşımda metro sistemi getirilmeli ve otopark sorunu çözülmeli. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda göreve kim gelirse gelsin, Ankaramız ve Sitelerimiz için hayırlısı olsun."
Toplantıda Elmadağ ilçesinde hayata geçirdikleri ve altyapı çalışmalarının başlayacağı Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları hakkında da bilgi veren Taklacı, seçilecek başkandan söz konusu proje için destek istedi.


 

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Hüseyin TaklacıAnkara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf Ve Sanatkarlar OdasıANKAMOB
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