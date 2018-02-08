Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

"Sivas'ta büyük yatırımlara imza attık”

- Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Sivas'ta 2017 yılında 3 baraj, 2 göl, iletim hattı, içme suyu ishale hattı, 5 sulama tesisi ve 19 taşkın koruma tesisi olmak üzere 31 tesisi hizmete açtıklarını belirtti - Bakan Eroğlu: "Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sivas’ta sadece geçtiğimiz yıl 31 tesisi hizmete açtık"

SİVAS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sivas'ta geçen yıl 176 milyon lira yatırımla 31 tesisi hizmete açtıklarını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Sivas'a yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verildi. Bakanlığın, Sivas'ta özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı Sivas'ta, 2017 yılında 31 tesisin hizmete açıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl Sivas'ta 3 baraj, 2 gölet, bir iletim hattı, bir içme suyu isale hattı, 5 sulama tesisi ile 19 taşkın koruma tesisini hizmete açtıklarını, bu tesisler için 176 milyon lira harcama yaptıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, tamamlanan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile 44 bin 370 dekar zirai araziyi suya kavuşturduklarını, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 69 milyon 750 bin lira katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca hizmete açılan taşkın koruma tesisleriyle şehir merkezi başta olmak üzere Koyulhisar, İmranlı, Yıldızeli, Zara, Ulaş ve Gemerek’teki bir çok yerleşim yerinin taşkın zararlardan korunacağına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sivas’ta büyük yatırımlara imza attık. Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sivas'ta sadece geçtiğimiz yıl 31 tesisi hizmete açtık. Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz."




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel EroğluSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5