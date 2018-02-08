SİVAS (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sivas'ta geçen yıl 176 milyon lira yatırımla 31 tesisi hizmete açtıklarını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Sivas'a yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verildi. Bakanlığın, Sivas'ta özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen projelerin uygulandığı Sivas'ta, 2017 yılında 31 tesisin hizmete açıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl Sivas'ta 3 baraj, 2 gölet, bir iletim hattı, bir içme suyu isale hattı, 5 sulama tesisi ile 19 taşkın koruma tesisini hizmete açtıklarını, bu tesisler için 176 milyon lira harcama yaptıklarını bildirdi.

Bakan Eroğlu, tamamlanan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile 44 bin 370 dekar zirai araziyi suya kavuşturduklarını, bu tesislerle ülke ekonomisine de yıllık 69 milyon 750 bin lira katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca hizmete açılan taşkın koruma tesisleriyle şehir merkezi başta olmak üzere Koyulhisar, İmranlı, Yıldızeli, Zara, Ulaş ve Gemerek’teki bir çok yerleşim yerinin taşkın zararlardan korunacağına dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sivas’ta büyük yatırımlara imza attık. Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sivas'ta sadece geçtiğimiz yıl 31 tesisi hizmete açtık. Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz."











