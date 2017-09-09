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Sivas'tan 30 ülkeye pet ambalaj ihracatı

- Sivas'ta 6 yıl önce kurulan bir firma, ürettiği plastik pet ambalajları 30 ülkeye satıyor - Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Köse: - "Yaklaşık 100'ün üzerinde üretim çeşidimiz var. Aylık 300 ton civarında ham madde işliyoruz"

Sivas'tan 30 ülkeye pet ambalaj ihracatı

SİVAS (AA) - MERVE TOPUZ - Sivas'ta plastik pet ambalaj üreten bir firma, 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Birpet Ambalaj, 2011 yılından bu yana plastik pet ambalaj, plastik kapak ve ambalaj malzemesi üretiyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Köse, AA muhabirine, ağırlıklı olarak gıda firmaları için ambalaj malzemesi ürettiklerini söyledi. Özel siparişleri de değerlendirdiklerini anlatan Köse, "Firmalara özel, kendi isteklerine uygun tasarımlar veya farklı özellikte istenen ambalaj malzemelerini üretiyoruz. Firmalar için özel tasarım ekibimiz var. Bunların önce tasarımını oluşturuyor, tasarımları sunuyoruz. Firmalar da istedikleri özellikteki ürünleri bize belirtiyor, buna uygun tasarımların kalıplarını hazırlayıp, üretime başlıyoruz. Ürünler, ısıya ve güneş ışınlarına dayanıklı." diye konuştu.

Ürünlerin tamamının orijinal ham maddeden yapıldığını ve geri dönüşüm malzemesi kullanmadıklarını aktaran Köse, "UV" bariyerli pet şişeyi Türkiye'de sadece kendilerinin ürettiğini ve bu malzemenin güneş ışınlarından etkilenmediğini, ürünün raf ömrünü artırdığını vurguladı.

-Ürünlerin yarısı ihraç ediliyor

Ürünlerin yarısını yurt dışına sattıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ulusal zincir mağazaları olan firmalara satış yapıyoruz. Yurt dışında da 6 kıtada ve 30 ülkeye ihracatımız var. Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, İspanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'a ihracat yapıyoruz. Yurt dışına ağırlıklı kapak ve yarı mamul yani ürünün şişmemiş halini gönderiyoruz. Sadece Gürcistan'a ağzı teneke kapaklı pet ambalaj gönderiyoruz, oradan da İngiltere, Amerika'ya gönderiliyor. Yakında Türkiye'de de bu ürünü piyasa sunacağız. Dünyada da bu konuda büyümeyi, söz sahibi olan gıda firmalarına üretici olmayı, ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."

- Sıcak dolumda erimeyen plastik Türkiye'de üretilecek

Köse, firmalarında yaklaşık 80 personelle 3 vardiya çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 100'ün üzerinde üretim çeşidimiz var. Aylık 300 ton civarında ham madde işliyoruz. Dünyada yeni bir trend var. Sıcak dolumda erimeyen plastik ambalajlar üretiliyor. Türkiye'ye de yurt dışından ham maddesi geliyor. Bununla ilgili de bir Ar-Ge çalışmamız var. Yurt dışından gelen yarı mamulü ve sıcaklığa dayanıklı ürünü Türkiye'de kendi teknolojimizle yapacağız. Bu, sağlık açısından çok önemli bir ürün. Ürünler plastik ambalajda pastörize edilemiyordu, bu ürünle plastik ambalajda pastörize edilebilecek, dolayısıyla ürünlerde katkı maddesi, koruyucu kullanılmayacak ve saf bir ürün olacak. İçini görerek alabileceğiniz bir ürün elde edilmiş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
30 ülkeye IhracatBirpet AmbalajPlastik Pet şişe üretimiYahya Köse
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