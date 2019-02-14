Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı

ANKARA (AA) - Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık...

Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı
banner17

ANKARA (AA) - Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2018 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 23,73 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2019'da bin 294 lira ila 26 bin 28 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Idari Para CezalarıResmi GazeteSivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5