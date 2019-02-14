Sivil havacılıkta idari cezalar artırıldı

ANKARA (AA) - Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "2920 Sayılı Türk Si̇vi̇l Havacılık Kanunu Uyarınca Veri̇lecek İdari̇ Para Cezalarına İli̇şki̇n Tebli̇ği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2018 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 23,73 olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2019'da bin 294 lira ila 26 bin 28 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.