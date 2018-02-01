Sivil toplum örgütlerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bir araya gelen 130'dan fazla sivil toplum kuruluşu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odanın hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, 130'dan fazla sivil toplum kuruluşunun imzaladığı bildiriyi okudu.

Burkay, Türkiye'nin ekonomide son 15 yıllık süreçte tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiğini ifade ederek, gayri safi milli hasılanın son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını, güven ve istikrarla beslenen ekonomi sayesinde kişi başı ortalama 10 bin dolarlık gelire ulaşıldığını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üretim kabiliyetini milli savunma projeleriyle bütünleştirdiğini anlatan Burkay, şöyle konuştu:

"Savunma sanayindeki yatırımlar sayesinde modern ekipmanlarla donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hava, kara ve denizde her türlü ihtiyacını karşılayan bir kapasiteye ulaştı. Mehmetçik'imizin bugün Afrin'de kullandığı muharip uçaklarının, tankların ve silahların milli savunma sanayimizin ürünleri olması da Türkiye'mizin ortaya koyduğu iradenin birer sonucudur. Gururla ifade etmek istiyorum ki ülke ekonomimizin dinamosu olan Bursa, odamızın liderliğinde yürütülen projelerle ülkemizin yerli ve milli üretim hedeflerine katkısını her geçen gün daha da artırmaktadır."

- "15 Temmuz'da destan yazdık"

Burkay, her yönüyle güçlenen ve tam bağımsız bir Türkiye'nin son dönemde siyasi algı operasyonları, ekonomik tehditler ve terör saldırılarına maruz kalmasının tesadüflerle açıklanamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hedefini koymamızdan rahatsız olanlar ve onların taşeronları, bu kaos senaryolarının da mimarlarıdır. Bu millet, İstiklal Savaşı'ndan bu yana en büyük tehlikeyi 15 Temmuz'da yaşadı. FETÖ terör örgütü, ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmayı amaçladı. Milletimiz, demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırılara karşı değerlerini canı pahasına savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla tarihimize altın harflerle işlenen bir destan yazdık."

- "Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye'nin teminatıdır"

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve hükümetin stratejik adımları sayesinde tüm tehditlerin üzerine kararlı bir şekilde yürüyerek hepsini ortadan kaldıracak kudrete sahip olduğunu vurgulayan Burkay, "Bu noktada millet olarak omuz omuza vermek ve milli hedeflerimize daha fazla katkı koymak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye'nin teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Burkay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesini sağlamak adına başarıyla yürüttüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör örgütlerini bölgeden temizleyerek sınırlarımız içinde ve yakın coğrafyada güvenliği tesis etmek üzere görev başındadır. Türkiye'nin sınır güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden terör gruplarının bölgeden temizlenmesi adına başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, aynı zamanda bölgedeki masum sivillerin güvenliğinin sağlanması adına da oldukça önem arz etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek olan bu operasyon sınırlarımızdaki güvenliği ve bölgedeki huzuru tekrar tahsis edecektir. Bursa iş dünyası ve sivil toplum örgütleri olarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tek yürek olup darbecilere karşı koyduğumuz gibi bugün de yarın da aynı birlik ve beraberlikle vatanımıza sahip çıkacağız. Ülkemiz için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılması için millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna dek yanındayız."

Burkay ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek ve milli birliğe katkı sağlamak amacıyla Türk bayrağı kampanyası başlattıklarını da sözlerine ekledi.