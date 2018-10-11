Siyah incir ihracatı 17 bin tona ulaştı

BURSA (AA) - Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen incirde ihracat eylül sonu itibarıyla 17 bin tona ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirin dünyada kalitesini ispatlamış bir ürün olduğunu kaydetti.

Zaman zaman ihracat ve kesim tarihiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşansa da bu yılın 9 ayında ülke geneli siyah incir ihracatının 17 bin tona ulaştığını aktaran Yazgan, şunları ifade etti:

"Biz ihraç ve kesim tarihi öncesinde bir satış yapılmasını istemiyoruz ancak maalesef buradan kesim tarihi öncesinde Aydın'a gönderilip, ihraç edildiğini biliyoruz. Erken açma konusunda hep bir ısrar ve baskıya maruz kalıyoruz ancak yıl sonundaki ihracat rakamları bize nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı gösteriyor. 2017'de yıllık ortalama rakamımız 2,87 dolar, Bursa'da ise 3,08 dolar iken, bu sene bu rakamların oldukça düştüğünü görüyoruz. Demek ki, erken açmanın bizlere de sizlere de faydası yok."

Yazgan, Bursa siyahının tanıtım faaliyetlerine destek olmak için yurt dışı fuarlarına katıldıklarını belirterek, ürünün gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Osmangazi İncir Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan, incir üreticileri, üretimin yapıldığı mahallelerin muhtarları ve sektör temsilcileri katıldı.