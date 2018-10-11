Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa eren sanal Trabzon
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Siyah incir ihracatı 17 bin tona ulaştı

- Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirde ihracat eylül ayı sonu itibarıyla 17 bin tona çıktı

Siyah incir ihracatı 17 bin tona ulaştı
banner17

BURSA (AA) - Özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya gönderilen incirde ihracat eylül sonu itibarıyla 17 bin tona ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan UYMSİB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "Bursa siyahı" olarak adlandırılan incirin dünyada kalitesini ispatlamış bir ürün olduğunu kaydetti.

Zaman zaman ihracat ve kesim tarihiyle ilgili çeşitli sorunlar yaşansa da bu yılın 9 ayında ülke geneli siyah incir ihracatının 17 bin tona ulaştığını aktaran Yazgan, şunları ifade etti:

"Biz ihraç ve kesim tarihi öncesinde bir satış yapılmasını istemiyoruz ancak maalesef buradan kesim tarihi öncesinde Aydın'a gönderilip, ihraç edildiğini biliyoruz. Erken açma konusunda hep bir ısrar ve baskıya maruz kalıyoruz ancak yıl sonundaki ihracat rakamları bize nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı gösteriyor. 2017'de yıllık ortalama rakamımız 2,87 dolar, Bursa'da ise 3,08 dolar iken, bu sene bu rakamların oldukça düştüğünü görüyoruz. Demek ki, erken açmanın bizlere de sizlere de faydası yok."

Yazgan, Bursa siyahının tanıtım faaliyetlerine destek olmak için yurt dışı fuarlarına katıldıklarını belirterek, ürünün gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, UYMSİB Başkanı Cafer Aşkar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu, Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Osmangazi İncir Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özkan, incir üreticileri, üretimin yapıldığı mahallelerin muhtarları ve sektör temsilcileri katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaIhracatSiyah Incir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1