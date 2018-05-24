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-Siyah zeytinin kilogramı 11,89 liradan işlem gördü

- Siyah zeytinin kilogramı 11,89 liradan işlem gördü

-Siyah zeytinin kilogramı 11,89 liradan işlem gördü

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası'nda siyah zeytinin kilogramı 11,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
CinsiMiktarı Fiyatı (TL) Siyah zeytinkg 11,89Patateskg 0,59Kuru soğankg0,63İnek sütülitre 1,39Sarımsakkg 5,00 Sığır derisi (yaş) kg 6,50
 

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Bursa Ticaret Borsası
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