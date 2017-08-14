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Siyahi CEO Trump'ın konseyinden ayrıldı

- Amerikalı ilaç üreticisi Merck’in CEO'su Frazier, Trump'ın ülkede hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında ırkçıları kınamaması üzerine Danışmanlık Konseyi’nden ayrıldı

Siyahi CEO Trump'ın konseyinden ayrıldı

WASHINGTON (AA) - Amerikalı ilaç üreticisi Merck'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Kenneth Frazier, ABD Başkanı Donald Trump ülkede hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında ırkçıları kınamadığı için Danışmanlık Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

Frazier, Merck'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşırılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı çıkmak konusunda hissettiği kişisel sorumluluktan ötürü Trump'ın göreve geldikten sonra kurduğu, iş dünyasının temsilcilerinden oluşan Amerika Sanayi Konseyi'nden çekildiğini bildirdi.

Konseydeki tek siyahi iş dünyası temsilcisi Frazier, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalı liderler, ABD'nin tüm insanların eşit yaratıldığı idealine ters düşen nefreti, bağnazlığı ve grup üstünlüğünü reddederek temel değerlerimizi onurlandırmak zorundalar. Merck'in CEO'su olarak kişisel bilinç çerçevesinde hoşgörüsüzlüğe ve aşırılığa karşı çıkma sorumluluğu hissediyorum."

Trump'ın kurduğu Danışmanlar Konseyi'nden de daha önce eğlence endüstrisi devi Walt Disney Company'nin CEO'su Robert Iger, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve mobil taksicilik şirketi Uber'in CEO'su Travis Kalanick ayrılmıştı.

Farklı endüstriler için çeşitli gruplara ayrılan konsey, Trump'ın politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceği konusunda iş dünyasıyla görüş alışverişi yapabilmesi için kurulmuştu.

- Trump'ın tepkisi gecikmedi

ABD Başkanı Trump'ın, Frazier'ın konseyden ayrılmasına tepkisi gecikmedi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından kısa süre içinde paylaşımda bulunan Trump, "Merck'in Kennett Frazier'ı, şimdi Sanayi Konseyi'nden ayrıldığına göre astronomik ilaç fiyatlarını düşürmeye daha fazla vakti olur." ifadelerini kullandı.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde hafta sonu aşırı milliyetçi Amerikalıların yaptığı yürüyüş ve karşı grupların protesto gösterileri sırasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Kente olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan olaylarda, aşırı milliyetçi 20 yaşındaki bir kişinin, arabasını kasten ırkçılık karşıtlarının sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştı.

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