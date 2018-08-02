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"Siyasi gerilimler ticari iş birliklerini sekteye uğratmamalı"

- MÜSİAD ABD Şube Başkanı Mustafa Tuncer: - "Siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini vurguluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şube Başkanı Mustafa Tuncer, siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.

Tuncer, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımlar sonrası Türk kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 9 eyaletin senatörlerine mektup gönderdiğini bildirdi.

Siyasi ilişkilerdeki gerilimin, ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması, ticari gelişmeleri engelleyecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini vurguladıklarını belirten Tuncer, NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye'nin, hukuk devleti prensipleri gereği attıkları adımlara karşılıklı olarak saygı duymalarının, müttefik olmanın gerekliliklerinden olduğunu kaydetti.

Tuncer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin hayati önem taşıdığı bugünlerde, taraflara karşılıklı ticari ilişkilerin önemini bir kez daha hatırlatıyor, siyasi ilişkilerdeki gerilimlerin ticari iş birliklerini sekteye uğratmaması gerektiğini vurguluyoruz. Ana görevi istihdamı artırarak ekonomiye katma değer üretmek olan biz iş insanları, her iki ülke arasında geçmişten gelen dostluğun göz ardı edilircesine üretilen söylemlerin, gerek ticari gerekse sosyal anlamda tamiri zor tahribatlara yol yapmasından endişe duyuyoruz. İlişkiler nefret diline kurban edilmemeli.

ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi, 2017 itibarıyla 18,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamın, 2018 yılı içerisinde 20 milyar doları aşmasını umuyoruz. Son 10 yılda ABD'nin Türkiye'den yapmış olduğu ithalatın yaklaşık yüzde 50 oranında yükselmesi ve Türkiye-ABD arasındaki karşılıklı mal ticaretinin 2018'in 5 ayında bir önceki yılın ilk 5 ayına kıyasla yaklaşık yüzde 9 artması, iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı. Bu bağlamda, elde edilen bu ticari ivmeyi sekteye uğratacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."


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