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"Siyasi parti yöneticileri hizmet yarışına girmeli"

- ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Seçim maratonunun ardından siyasi parti yöneticileri tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmeli"

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ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "Seçim maratonunun ardından siyasi parti yöneticileri tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmeli." ifadesini kullandı.

Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi partiler ve belediye başkanı adaylarının seçim döneminde yoğun bir propaganda çalışması yürüttüklerini, halkın da sandığa giderek son sözünü söylediğini belirtti.

Mahmut Çelikus, "Seçim maratonunun ardından siyasi parti yöneticileri tartışma ortamından çıkıp hizmet yarışına girmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyelerde iş başına gelen yeni yönetimlerden esnaf ve sanatkarın ihtiyaçlarına cevap vermelerini isteyen Çelikus, şunları kaydetti:

"AVM ve zincir marketler açılması yolunda izinler veren yerel yönetimlerin, alın teriyle evine ekmek götürmek isteyen esnaf ve sanatkarları dikkate almaları gerekiyor. Ayrıca Perakende Yasası yeniden düzenlenmeli. Esnaf ve sanatkarların referans kaynağı olan ahilik kültürünün yaşatılması için gerekli desteklerin verilmesi, toplumda sevgi, barış ve kardeşliği mayalayan esnafımızın ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine önem verilmeli."

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