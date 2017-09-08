Siyez bulguruna coğrafi işaret alınacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Siyez Bulguru Komisyonu, siyez buğdayından yapılan bulgura coğrafi işaret almak için çalışmalara başladı.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayından üretilen siyez bulguru Kastamonu'da yoğun şekilde tüketilirken, diğer illere de gönderiliyor.

Siyez bulguruna coğrafi işaret alınması amacıyla oluşturulan Siyez Bulguru Komisyonu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Yaman başkanlığında müdürlük konferans salonunda ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yaman, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu'da siyez buğdayı ekiminin yaygın olduğunu, İhsangazi başta olmak üzere 10 ilçede 700 çiftçinin 15 bin dekar alanda ekimin gerçekleştirdiğini söyledi.

Siyez bulgurunun diğer bulgurlara göre farklı olduğuna dikkati çeken Yaman, "Siyez buğdayından üretilen bulgur lezzetiyle çok farklı. Siyez bulgurunda ayırt edici özelliği ortaya koymamız lazım. Kastamonu'ya özgü olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun için çalışacağız. İhsangazi'de doğal seleksiyon çalışması yapacağız." dedi.

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Dursun Ergin de siyez bulguruna coğrafi işaret almanın önem taşıdığını dile getirdi.

Kastamonu dışında hiçbir yerde siyez bulguruyla pilav yapılmadığını öne süren Ergin, "Bu sadece bizim ilimizde yapılan bir şey. Buna özen göstermeliyiz ve ürünün orijinal halini bozmamalıyız. Siyezle ilgili ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni hızlı şekilde yapalım. Çünkü siyez, Kastamonu için milli bir meseledir." ifadelerini kullandı.

Bulgurun yanında siyez buğdayıyla ilgili çalışmaların da yapılması gerektiğine işaret eden Ergin, "Siyez buğdayı Kastamonu için çok önemli. Siyez buğdayının ilimiz dışında kullanıldığını pek görmedim. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Kastamonu'da bir fitil ateşlendi. Umarım bunun devamını verimli şekilde getirebiliriz." diye konuştu.

Toplantıda siyezle ilgili üretim teknikleri, ham madde özgünlüğü, ürünün ayırt edici özelliği gibi alanlarda çalışma yapılmasına karar verildi.