Sizi de bekliyorlar!.. Almanya’da iş yapmanın kolaylıklarını anlatacaklar

Ekonomik ilişkilerimizin en çok gelişmesini beklediğimiz Almanya ile ilgili yatırım fırsatlarının değerlendirileceği “Avrupa Pazarında Yeni Arayışlar” başlıklı toplantı zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Toplantı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

İstanbul Sanayicileri ve İş adamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) birlikte düzenleyeceği toplantının bilgilendirmeleri NRW.Global Business Turkey tarafından yapılacak.

Açılış konuşmasını İstanbul Sanayicileri ve İş adamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Başkanı Muammer Ömeroğlu’nun yapacağı, NRW.Global Business Turkey – Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya’nın öncülüğünde düzenlenecek toplantının moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak üstlenecek.

Toplantının konuşmacılarını ise YMM Levent Şakar, NRW.Global Business Turkey Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş, Av. Gülay Taşlı, Kuzey Sağlık Ürünleri ve Kimya Sanayi A.Ş. Ercivan Yağış yapacak.

3 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 ile 16.00 arasında yapılacak toplantının aşağıdaki linkten izlenebileceği belirtildi:

Zoom Linki https://us02web.zoom.us/j/86545200815?pwd=dFdWVnVlZTl1cXZhQVBsYitETFhodz09

Meeting ID​: 865 4520 0815 - Passcode​: 64355