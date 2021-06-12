Sizleri bekliyor önce Batman'ı sonra da Hasankeyf'i anlatacak

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor programında bu hafta da önemli bir konuk gündemi belirleyecek. Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından her hafta düzenlenen toplantının 13 Haziran Pazar günü saat 16.00’daki konuğu Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir olacak. Başkan Demir bir petrol ve turizm kenti olan Batman’ın bu özelliklerini anlatacak.

Ayrıca Başkan Abdulkadir Demir çok bilinmeyen bir konuyu da gündeme getirecek. Başkan Demir Batman’a bağlı olan ve en kolay bu kentten ulaşılabilen Hasankeyf ile ilgili son bilgileri de aktaracak.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ‘'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantıda Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir soruları da yanıtlayacak. EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener meral toplantıya aşağıdaki zoom linkinden girilebileceği bilgisini verdi.

https://us02web.zoom.us/j/82321012562?pwd=T25JemJIVWlYVXBzOWhibVgxa3dpZz09

Meeting ID: 823 2101 2562 - Passcode: 342602