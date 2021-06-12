Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yenilendi iddialı
Yenilendi iddialı
EvOfis’ten OtelOfis'e
EvOfis’ten OtelOfis'e
Büyümede ikinci oldu
Hızlı büyümede ikinci oldu
Efsane yenilendi
Efsane yenilendi
Yeni mekan yeni atak
Yeni mekan yeni atak

Sizleri bekliyor önce Batman'ı sonra da Hasankeyf'i anlatacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin her hafta düzenlediği Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarının 13 Haziran Pazar saat 16.00'daki konuğu Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir olacak. Başkan Demir gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Sizleri bekliyor önce Batman'ı sonra da Hasankeyf'i anlatacak
banner17

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor programında bu hafta da önemli bir konuk gündemi belirleyecek. Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından her hafta düzenlenen toplantının 13 Haziran Pazar günü saat 16.00’daki konuğu  Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir olacak. Başkan Demir bir petrol ve turizm kenti olan Batman’ın bu özelliklerini anlatacak.

Ayrıca Başkan Abdulkadir Demir çok bilinmeyen bir konuyu da gündeme getirecek. Başkan Demir Batman’a bağlı olan ve en kolay bu kentten ulaşılabilen Hasankeyf ile ilgili son bilgileri de aktaracak.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oluyor.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ‘'EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantıda Batman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Demir soruları da yanıtlayacak. EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener meral toplantıya aşağıdaki zoom linkinden girilebileceği bilgisini verdi.

https://us02web.zoom.us/j/82321012562?pwd=T25JemJIVWlYVXBzOWhibVgxa3dpZz09

Meeting ID: 823 2101 2562 - Passcode: 342602

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Batman Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı BaşkanıAbdülkadir DemirBatman Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir DemirTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorEkonomi Gazetecileri Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1